Член ОП Рыбальченко предложил наказывать подростков за насилие как взрослых

В ОП предложили наказывать подростков за насилие как взрослых

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Подростки, систематически совершающие насильственные преступления, должны считаться полностью дееспособными и отвечать перед законом как совершеннолетние граждане, считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко. Его цитирует ТАСС.

Речь идет о принудительной эмансипации — признании несовершеннолетнего полностью дееспособным посредством решения органа опеки либо суда. Сейчас, согласно ГК, она возможна только по желанию самого подростка, достигшего 16 лет.

По словам Рыбальченко, меру стоит рассматривать в отношении подростков, совершивших тяжкие преступления против жизни и здоровья человека.

«Это, конечно, должно наступать не сразу, сначала надо дать человеку возможность задуматься», — подчеркнул член ОП.

Как указывает ТАСС, поводом для обсуждения инициативы послужило решение суда в Липецкой области: двоих подростков 16 и 17 лет осудили условно за избиение 62-летнего прохожего. Пострадавший получил травмы, квалифицированные как вред здоровью средней степени тяжести.

Ранее в Госдуме предложили новый порядок воспитания детей после развода родителей. Он будет предполагать создание графика проживания ребенка с родителями или соглашение об условиях такого воспитания.