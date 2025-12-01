 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В ОП предложили наказывать подростков за насилие как взрослых

Член ОП Рыбальченко предложил наказывать подростков за насилие как взрослых
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Подростки, систематически совершающие насильственные преступления, должны считаться полностью дееспособными и отвечать перед законом как совершеннолетние граждане, считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко. Его цитирует ТАСС.

Речь идет о принудительной эмансипации — признании несовершеннолетнего полностью дееспособным посредством решения органа опеки либо суда. Сейчас, согласно ГК, она возможна только по желанию самого подростка, достигшего 16 лет.

По словам Рыбальченко, меру стоит рассматривать в отношении подростков, совершивших тяжкие преступления против жизни и здоровья человека.

«Это, конечно, должно наступать не сразу, сначала надо дать человеку возможность задуматься», — подчеркнул член ОП.

Как указывает ТАСС, поводом для обсуждения инициативы послужило решение суда в Липецкой области: двоих подростков 16 и 17 лет осудили условно за избиение 62-летнего прохожего. Пострадавший получил травмы, квалифицированные как вред здоровью средней степени тяжести.

Ранее в Госдуме предложили новый порядок воспитания детей после развода родителей. Он будет предполагать создание графика проживания ребенка с родителями или соглашение об условиях такого воспитания.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
подростки Общественная палата насилие эмансипация
Материалы по теме
Суд арестовал организатора подмосковного рехаба, где избивали подростков
Общество
В Москве подросток напал с ножом на полицейских и охранника ТЦ
Общество
В Калининграде задержали готовившего теракт в храме подростка. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 13:06 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 13:06
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21
Урожай под защитой: как в России развивается производство агрохимии Национальные проекты, 13:21
Как беспилотники помогают повысить доступность товаров и продуктов Национальные проекты, 13:19
Горелкин связал ограничения WhatsApp с утечкой переговоров дипломатов Технологии и медиа, 13:16
«РБК-Украина» узнал о требовании Киева личной встречи Трампа и Зеленского Политика, 13:16
В ФНС напомнили об истечении сроков уплаты налогов за жилье Недвижимость, 13:13
Умер бывший футболист сборной СССР Владимир Мунтян Спорт, 13:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Оператор танкера Mersin рассказал о взрывах на судне у берегов Сенегала Политика, 13:08
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Как обезличивание становится главным инструментом экономики данных РБК Компании, 13:00
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Как привлечь молодежь в науку Дискуссионный клуб, 12:50
Как прошел XI Ежегодный SOC Forum Пресс-центр, 12:49
Движение вверх: что авиации дает прогноз погоды Национальные проекты, 12:49