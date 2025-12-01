Росаккредитация опровергла запрет ввоза в Россию праворульных машин

Росаккредитация опровергла запрет на ввоз праворульных авто. По данным ведомства, суд во Владивостоке рассмотрел только отзыв аккредитации лаборатории за незаконные СБКТС

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Росаккредитация пресекла незаконную выдачу свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) со стороны испытательных лабораторий, сообщила пресс-служба организации.

При этом предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории России транспортных средств с правым рулем, говорится в сообщении. Речь идет о разбирательстве с испытательной лабораторией ООО «Сертификационные системы» во Владивостоке, пишет «РИА Новости».

Ранее телеграм-канал Mash интерпретировал решение суда как запрет на праворульные и гибридные машины. По данным Mash, ранее одна из испытательных лабораторий после лишения аккредитации решила оспорить решение Росаккредитации в суде.

В итоге арбитражный суд Приморского края потребовал проверять ввозимые машины по требованию, которое раньше лаборатории опускали. Речь идет о несоответствии фар ближнего света правостороннему движению или переоборудовании головного света для левостороннего движения. Телеграм-канал писал, что это значит невозможность получить свидетельство безопасности для праворульных машин.

Суд рассматривал только правомерность выдачи отдельно взятых СБКТС и действий определенной лаборатории, подчеркнули в Росаккредитации. По вопросам технического регулирования, включая импорт авто, ведомство посоветовало обращаться к официальным источникам, в том числе Росаккредитации, Минпромторгу и Росстандарту.

В сентябре председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил принять меры для стимулирования замены праворульных автомобилей в России «на более безопасные транспортные средства» и направил письмо об этом в Минпромторг.

После этого МВД заявило, что выступает против введения ограничений на праворульные машины и не выдвигает инициатив о введении дополнительных обременений для них.

По данным «Автостата» в России насчитывается 3,87 млн праворульных легковых автомобилей. Из них около 2 млн зарегистрировано на Дальнем Востоке, еще около 1,5 млн — в Сибири. Доля таких машин в автопарке России — около 8,2%. С праворульными автомобилями в 2024 году произошло 16 тыс. ДТП — это почти на 1% больше, чем годом ранее, и составило 12,2% от всех аварий в 2024 году.