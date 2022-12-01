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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Более 40% россиян признались в зависимости от телефона и интернета

SuperJob: более 40% россиян признались в зависимости от телефона и интернета
Больше половины россиян (56%) никогда не отказываются от использования интернета и не устраивают «цифровой детокс», объясняя это, в том числе, родительскими и рабочими обязанностями
Фото: Zuma / TASS
Фото: Zuma / TASS

В России 43% жителей признались в цифровой зависимости от современных гаджетов и интернета. Об этом свидетельствуют поступившие в РБК результаты опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

При этом 12% из них абсолютно уверены в digital-зависимости, тогда как 31% «скорее уверен». В то же время более половины россиян (53%) сочли, что не страдают от подобной зависимости. У каждого пятого (19%) в этом нет сомнений, а 38% — скорее не видят у себя подобных симптомов.

Чаще всего о зависимости от интернета и гаджетов говорили респонденты до 24 лет — 54%, тогда как только 35% россиян старше 45 лет замечали у себя зависимость.

Больше половины россиян (56%) никогда не отказываются сознательно от использования интернета. Еще 44% периодически устраивают себе «цифровой детокс», выходит на некоторое время из сети и откладывает гаджеты: 18% делают это ежедневно, 10% — несколько раз в неделю, 9% — несколько раз в месяц.

«Уезжаю на две недели в глушь, где не ловит никакая связь, — гармония с природой и отдых от всего», — рассказали респонденты.

Реже всех отказываются от интернета россияне от 35 до 44 лет (60%), объясняя это тем, что «родители должны постоянно быть на связи», и тем, что их работа базируется на использовании интернета.

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Опрос проводился в 368 населенных пунктах России в период с 22 по 29 ноября. В опросе принимали участие 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов среди экономически активного населения страны.

В прошлом году SuperJob проводил аналогичное исследование. По сравнению с его результатами, в этом году число тех, кто никогда не отказывается от интернета, незначительно выросло — на 2%.

Так, в 2021 году опрос показал, что 42% россиян считают, что у них есть интернет-зависимость, а 58% респондентов отрицают наличие зависимости от цифровых устройств. Женщины чаще мужчин признавались в digital-зависимости.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
россияне Опрос зависимость Интернет
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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