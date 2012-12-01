Московские зарплаты обогнали среднероссийские в 2 раза

По данным департамента экономической политики и развития Москвы, средний уровень оплаты труда в столице составляет 45.6 тыс. рублей. Эта цифра в 1.8 раз превышает общероссийский показатель.

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За истекшие 10 месяцев 2012 г. зарплаты москвичей увеличились на 11.4%. На ту же долю вырос и средний объем пенсионных начислений. Их размер увеличился до 9870 рублей.

Среднедушевой доход в главном городе России составляет 41.4 тысячи рублей. Аналитики называют этот показатель одним из самых высоких в стране.

Численность постоянного населения столицы продолжает расти. По состоянию на 1 ноября 2012 г. в городе проживают 11 млн. 900 тыс. человек.