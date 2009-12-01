Увеличилось число жертв катастрофы "Невского экспресса"

Число жертв теракта на Октябрьской железной дороге достигло 27 человек.

Еще одним погибшим оказался мужчина, ранее числившийся пропавшим без вести.

В то же время как сообщили в управлении информации МЧС России, была установлена судьба еще одной пассажирки поезда. Как выяснилось, она жива и находится дома.

Напомним, что 27 ноября 2009г. в 21:25 мск на 284-м км Октябрьской железной дороги на перегоне Алешинка-Угловка с рельсов сошли два последних вагона пассажирского поезда N166 "Невский экспресс", следовавшего из Москвы в Петербург.

Согласно основной версии правоохранительных органов, причина катастрофы - подрыв неустановленного взрывного устройства, мощность которого составила около 7 кг в тротиловом эквиваленте.

В результате трагедии погибли 27 человек. Среди жертв теракта – председатель Росавтодора, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Тарасов и глава Росрезерва Борис Евстратиков. Сегодня в Петербурге прошло прощание с погибшими.

В больницах РФ на 1 декабря 2009г. находятся 95 пострадавших при крушении поезда "Невский экспресс", из них 13 в тяжелом состоянии. При этом на стационарном лечении в Санкт-Петербурге находятся 77 человек, из них 5 в тяжелом состоянии. В больницах Москвы находятся 17 человек, из них 5 - в тяжелом состоянии. На стационарном лечении в Новгородской области находится 1 человек.

По факту крушения поезда возбуждено уголовное дело по ст.205 (терроризм) и ст.222 (незаконный оборот оружия) Уголовного кодекса РФ. Для расследования инцидента создана специальная комиссия, в которую вошли сотрудники Следственного комитета при прокуратуре, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, возглавил комиссию первый вице-премьер В.Зубков.