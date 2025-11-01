 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Ведущие попытались прочитать самое длинное слово в русском языке. Видео

Этим словом стало прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Оно состоит из 55 букв

Ведущие попытались прочитать самое длинное слово в русском языке. Видео
Video

Ведущие телеканала и Радио РБК попытались прочитать самое длинное слово в русском языке. Им стало прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые».

Его определили в институте им. Пушкина с помощью искусственного интеллекта. Слово является названием химического соединения, которое описывает молекулу, состоящую из нескольких структур: пиридина (соединение с атомом азота) и циклопентила (пятиугольное кольцо углеродов). Такие соединения используют в фармацевтической промышленности — например, при разработке новых лекарств.

Прилагательное состоит из 55 букв. Это на 20 больше, чем в прошлом слове — рекордсмене Книги рекордов Гиннесса — «превысокомногорассмотрительствующий».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
искусственный интеллект Институт слово русский язык
Материалы по теме
Краснов призвал внедрять в работу судов искусственный интеллект
Политика
Путин призвал внедрять в сельское хозяйство искусственный интеллект
Общество
«Яндекс» объявил о запуске новой версии чата с искусственным интеллектом
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Россия ввела санкции против нового премьера Украины и ряда министров Политика, 22:37
Белоусову представили военный ледокол «Иван Папанин» Политика, 22:34
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Ведущие попытались прочитать самое длинное слово в русском языке. Видео Общество, 22:26
«Зенит» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне РПЛ Спорт, 22:15
МИД осудил применение США «избыточной военной силы» в Карибском бассейне Политика, 22:12
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Бельгии над военной базой заметили беспилотники Политика, 22:10
Аэропорты Волгограда и Геленджика приостановили полеты Политика, 22:10
Часть Запорожской области осталась без электроснабжения после атаки ВСУ Политика, 22:09
МИД фразой «далековато заплыли» оценил переброску флота США к Венесуэле Политика, 22:01
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби КХЛ, забив на последней минуте Спорт, 21:59
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45