Ведущие попытались прочитать самое длинное слово в русском языке. Видео
Ведущие телеканала и Радио РБК попытались прочитать самое длинное слово в русском языке. Им стало прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые».
Его определили в институте им. Пушкина с помощью искусственного интеллекта. Слово является названием химического соединения, которое описывает молекулу, состоящую из нескольких структур: пиридина (соединение с атомом азота) и циклопентила (пятиугольное кольцо углеродов). Такие соединения используют в фармацевтической промышленности — например, при разработке новых лекарств.
Прилагательное состоит из 55 букв. Это на 20 больше, чем в прошлом слове — рекордсмене Книги рекордов Гиннесса — «превысокомногорассмотрительствующий».
