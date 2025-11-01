Ведущие попытались прочитать самое длинное слово в русском языке. Видео

Этим словом стало прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Оно состоит из 55 букв

Video

Ведущие телеканала и Радио РБК попытались прочитать самое длинное слово в русском языке. Им стало прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые».

Его определили в институте им. Пушкина с помощью искусственного интеллекта. Слово является названием химического соединения, которое описывает молекулу, состоящую из нескольких структур: пиридина (соединение с атомом азота) и циклопентила (пятиугольное кольцо углеродов). Такие соединения используют в фармацевтической промышленности — например, при разработке новых лекарств.

Прилагательное состоит из 55 букв. Это на 20 больше, чем в прошлом слове — рекордсмене Книги рекордов Гиннесса — «превысокомногорассмотрительствующий».