Росавиация назвала сроки создания опытного образца самолета «Ладога»

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует построить первый опытный образец пассажирского самолета «Ладога» до конца года, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как рассказал директор по качеству и сертификации УЗГА Андрей Дорофеев, его первый полет запланирован на середину 2026 года — после сертификации двигателя ТВ7-117СТ-02. Получение сертификата типа воздушного судна запланировано на 2029 год.

Самолет ТВРС-44 «Ладога» — региональный самолет, рассчитанный на перевозку до 44 пассажиров. УЗГА создает «Ладогу» по заказу Минпромторга России на замену устаревшего парка советских самолетов Ан-24/26 и Як-40. Согласно комплексной программе развития авиатранспортной отрасли от 2022 года, предусматривалась постройка в 2025—2030 годах 140 таких самолетов.

Также в ведомстве сообщили, что в Росавиацию и Авиарегистр подали заявку на сертификацию российско-белорусского самолета ЛМС-192 «Освей» с российскими двигателями ВК-800. Он также разрабатывался при участии специалистов УЗГА. В первом квартале 2026 года ожидается сертификация двигателя и воздушного винта.