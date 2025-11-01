В «ГЭС-2» сообщили об отмене участия ряда авторов в книжной ярмарке

«ГЭС-2»: мероприятия с участием ряда авторов на книжной ярмарке не состоятся

В пресс-службе «ГЭС-2» заявили об отмене мероприятий с участием ряда деятелей культуры и издательств. Об отмененных встречах ранее сообщили поэт Ольга Седактова и культуролог Валерия Косякова

Фото: Георгий Абашвили / РБК

В программе и конфигурации книжного фестиваля «ГЭС-2» произошли изменения, в рамках мероприятия не состоится участие ряда издательств и авторов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе дома культуры.

«По программным и организационным причинам участие ряда издательств и авторов в книжном фестивале не состоится. Решение было принято внутри команды проекта», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что главная цель фестиваля — «создать пространство, где представлены издательства со всей страны, включая небольшие и независимые».

В частности, отменили встречу с поэтом Ольгой Седаковой. Мероприятие, посвященное выходу книги «Франциск и его братья», должно было пройти 3 ноября. «Организаторы сообщили, что выступление отменяется», — написала Седакова в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), отметив, что это произошло «по заявкам z-блогеров».

Писательница и культуролог Валерия Косякова также заявила, что ее запланированное выступление не состоится. «Там целый ряд, видимо, выступлений отменился», — рассказала она в телеграм-канале.

С отменой также столкнулось издательство Individuum. «Ровно за час до старта ярмарки в «ГЭС-2» организаторы попросили нас срочно убрать все вещи со стенда, — говорится в сообщении издательства. — Наши уточняющие вопросы устроителям так и остались без ответа, впрочем, сама ярмарка при этом состоится — правда, без нас».

На сайте «ГЭС-2» в числе писателей, с которыми состоятся встречи, указаны Дмитрий Данилов, Вера Богданова, Александра Маринина, Людмила Личи, Павел Пепперштейн и другие деятели культуры.

Среди издательств, представленных на ярмарке, отмечены в том числе Издательство Ивана Лимбаха, «Новое литературное обозрение», «Редакция Елены Шубиной», «МИФ», «БОМБОРА», «АСТ нонфикшн», «Розовый жираф», Symposium, «Гнозис» и «Академия».