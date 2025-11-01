Умер актер из «Никиты» Чеки Карио

Сыгравший в «Никите» французский актер Чеки Карио умер в возрасте 72 лет

Чеки Карио умер на 73-м году жизни от онкологического заболевания. Он был известен по фильмам «Медведь», «Никита» и «Доберман»

Чеки Карио (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Французский актер Чеки Карио умер 31 октября в возрасте 72 лет. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на сообщение семьи артиста.

Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание.

Чеки Карио родился в Стамбуле в 1953 году. Он стал известен широкой публике в конце 1980-х годов благодаря главной роли в фильме «Медведь» Жана-Жака Анно. В 1990 году он сыграл агента Боба в фильме «Никита» Люка Бессона.

В 1997 году Карио исполнил роль комиссара Кристини в боевике «Доберман» Яна Кунена. В 1999-м снялся в еще одном фильме Бессона — «Жанна д’Арк». В 2001 году он сотрудничал с Жаном-Пьером Жене и снялся в «Амели».

В 2014 и 2016 годах Карио исполнил роль Жюльена Батиста в драматическом сериале «Пропавший без вести». В 2018 году он сыграл в фильме «Мария Магдалина» режиссера Гарта Дэвиса.

Карио был номинирован на премию «Сезар» в 1982 году как самый многообещающий актер за свою роль в фильме «Баланс» Боба Сваима.

Премия «Сезар» (César) — это главная национальная кинопремия Франции, эквивалент американского «Оскара» или британской BAFTA. Ее ежегодно вручает Французская академия кинематографических искусств и технологий (Académie des Arts et Techniques du Cinéma) за выдающиеся достижения в сфере кино.

Карио также работал с зарубежными режиссерами, в частности с Вальтером Саллесом («Странная земля», 1995) и Ридли Скоттом в фильме «1492: Завоевание рая» вместе с Жераром Депардье.

Кроме того, он выступал на сцене, в том числе на Авиньонском фестивале в начале 1980-х годов.

Международную известность ему принесли второстепенные роли злодеев — министра в фильме о Джеймсе Бонде «Золотой глаз» (1995) и преступника в «Плохих парнях» (1995) с Уиллом Смитом.