В Киеве неизвестный сообщил о минировании вокзалов и потребовал $9 тыс.

Сотрудники правоохранительных органов Киева получили сообщения о минировании железнодорожного городского вокзала и центрального автовокзала. Человек, который заявил об этом, требует 250 тыс. гривен ($8,89 тыс.), заявил представитель украинской национальной полиции Ярослав Тракало, передает издание «Обозреватель». В таком случае взрывные устройства, по словам злоумышленника, не сработают.
«Около часа назад поступили сообщения о минировании центрального автовокзала и столичного железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехники и кинологи. Людей эвакуировали», — сообщил Тракало, заметив, что сам позвонивший обещал «не задействовать» бомбы при получении 250 тыс. гривен.
Остальных деталей об инциденте он не привел, добавив только, что к 20:45 по местному времени (21:45 мск) взрывных устройств на железнодорожном вокзале работники правоохранительных органов так и не обнаружили. На автовокзале поиски, по его данным, продолжаются.
Порталу «Укринформ» в местной полиции также рассказали, что после звонка с сообщением о минировании были эвакуированы посетители Южного железнодорожного вокзала Киева.
Впоследствии на официальной странице в Facebook сотрудники киевских правоохранительных органов сообщили, что данные о взрывных устройствах на центральном железнодорожном вокзале и автовокзале города не подтвердилась. «Опасных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении ведомства. Теперь полиция, по информации пресс-службы, «ищет псевдоминера».