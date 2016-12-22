СК сообщил о задержании действовавшей в Москве банды черных риелторов

Банда черных риелторов, убивавших одиноких москвичей, задержана сотрудниками полиции. Преступники действовали несколько лет. По данным следователей, на их счету девять жертв

Фото: СК РФ

Следователи в Тверской области возбудили уголовное дело в отношении 16 участников банды, которая обманным путем отнимала квартиры у жителей Москвы. Как рассказала РБК официальный представитель СК Светлана Петренко, жертвами преступников становились одинокие, ведущие асоциальный образ жизни люди.

После того как участники банды завладевали квартирами, они жестоко убивали своих жертв. Одних людей топили, других закапывали живьем, маскируя места захоронения под официально созданные могилы. Всего были убиты девять человек.

По данным СК, за время деятельности банды с 2013 года преступникам удалось незаконно заполучить пять квартир общей стоимостью около 28 млн руб. Пресечь их деятельность удалось в марте этого года.

Видео: СК РФ

По словам Петренко, в банду входили восемь мужчин и восемь женщин. Ее организатором являлся житель Тверской области. В WhatsApp-канале ведомства Петренко уточнила, что его зовут Роман Шугаибов. Он лично участвовал в убийствах.

Дело расследуется по ч. 1, ч. 2 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 2 ст. 105 (убийство) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК России.