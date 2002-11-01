В Москве убит помощник депутата Госдумы от ОВР

Правоохранительные органы Москвы расследуют убийство Сергея Харламова, который является помощником на общественных началах депутата Госдумы от ОВР Николая Ковалева (глава ФСБ РФ в 1996-1998 гг.). В настоящее время Н. Ковалев является заместителем председателя думского Комитета по безопасности.

Как сообщили РБК в МВД РФ, тело помощника депутата было обнаружено накануне в 20:29 в Гороховском переулке. На месте преступления обнаружен пистолет с глушителем. В настоящее время следствие отрабатывает все возможные версии убийства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что при С. Харламове было найдено удостоверение сотрудника Национального антикоррупционного комитета. Подлинность этого документа вызывает сомнения, т.к. такой спецслужбы в России не существует.