МЧС не нашло возгорания в школе на юге Москвы
Подразделения МЧС не обнаружили признаков пожара в трехэтажной школе № 1953 в Москве, сообщили РБК в главном управлении ведомства по столице.
Школа расположена на улице Удальцова.
Произошло короткое замыкание в лифте без последующего горения, включилась пожарная сигнализация, сообщило позднее МЧС Москвы. Из здания самостоятельно вышли 40 человек. «Пострадавших нет. Обстановка на месте спокойная», — добавили в ведомстве.
О возгорании сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва». По его данным, в здании загорелся двигатель лифта в лифтовой шахте, огонь потушили, никто не пострадал.
О возгорании двигателя лифта пишет также агентство «Москва». Однако, по его данным, он загорелся в детском саду на улице Удальцова после короткого замыкания. Учреждение покинули примерно 90 детей и 25 взрослых, пострадавших нет.
Читайте РБК в Telegram.
Дуров дал интервью американскому журналисту
Дуров рассказал о покушении на него и последствиях
Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым
Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине
В США официально наступил шатдаун
Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море
Орбан сравнил возможности России и Европы
Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов