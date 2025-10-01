МЧС не нашло возгорания в школе на юге Москвы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Подразделения МЧС не обнаружили признаков пожара в трехэтажной школе № 1953 в Москве, сообщили РБК в главном управлении ведомства по столице.

Школа расположена на улице Удальцова.

Произошло короткое замыкание в лифте без последующего горения, включилась пожарная сигнализация, сообщило позднее МЧС Москвы. Из здания самостоятельно вышли 40 человек. «Пострадавших нет. Обстановка на месте спокойная», — добавили в ведомстве.

О возгорании сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва». По его данным, в здании загорелся двигатель лифта в лифтовой шахте, огонь потушили, никто не пострадал.

О возгорании двигателя лифта пишет также агентство «Москва». Однако, по его данным, он загорелся в детском саду на улице Удальцова после короткого замыкания. Учреждение покинули примерно 90 детей и 25 взрослых, пострадавших нет.