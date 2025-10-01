В ФНС напомнили россиянам о сроках уплаты имущественных налогов

Налоги для физических лиц: ваш гид по ключевым вопросам

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала рассылать бумажные и электронные уведомления с напоминанием уплаты имущественных налогов для физлиц до 1 декабря текущего года.

Уплачивать налог придется независимо от того, пользуется собственник недвижимостью или нет.

Если не уплатить налог до 1 декабря, то со следующего дня на сумму задолженности будут начисляться пени. Их размер определяется по формуле: задолженность × количество дней просрочки × 1/300 ставки рефинансирования ЦБ (с середины сентября 2025 года — 17%).

Налог уплачивается за любую недвижимость, находящуюся в собственности, — квартиры, дачи, доли в них, гаражи, недостроенные объекты. Полный перечень объектов налогообложения указан в ст. 401 Налогового кодекса.

Сумма налоговых начислений определяется в зависимости от региона, кадастровой стоимости недвижимости и применяемых льгот. Узнать подробную информацию о ставках для каждого города или поселка можно с помощью специального ресурса ФНС.

Оплатить налог можно:

с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин»;

в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;

в банке;

в организациях федеральной почтовой связи;

в МФЦ;

в кассах местных администраций.

На специальной странице на сайте ФНС есть разъяснения по типовым вопросам: к примеру, как оплатить налог, что делать, если уведомление не получено, и тому подобное.

Налог, исчисленный по результатам перерасчета суммы ранее исчисленного налога, подлежит уплате в срок не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано налоговое уведомление в связи с данным перерасчетом.