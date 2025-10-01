В ФНС напомнили россиянам о сроках уплаты имущественных налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала рассылать бумажные и электронные уведомления с напоминанием уплаты имущественных налогов для физлиц до 1 декабря текущего года.
Уплачивать налог придется независимо от того, пользуется собственник недвижимостью или нет.
Если не уплатить налог до 1 декабря, то со следующего дня на сумму задолженности будут начисляться пени. Их размер определяется по формуле: задолженность × количество дней просрочки × 1/300 ставки рефинансирования ЦБ (с середины сентября 2025 года — 17%).
Налог уплачивается за любую недвижимость, находящуюся в собственности, — квартиры, дачи, доли в них, гаражи, недостроенные объекты. Полный перечень объектов налогообложения указан в ст. 401 Налогового кодекса.
Сумма налоговых начислений определяется в зависимости от региона, кадастровой стоимости недвижимости и применяемых льгот. Узнать подробную информацию о ставках для каждого города или поселка можно с помощью специального ресурса ФНС.
Оплатить налог можно:
- с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин»;
- в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;
- в банке;
- в организациях федеральной почтовой связи;
- в МФЦ;
- в кассах местных администраций.
На специальной странице на сайте ФНС есть разъяснения по типовым вопросам: к примеру, как оплатить налог, что делать, если уведомление не получено, и тому подобное.
Налог, исчисленный по результатам перерасчета суммы ранее исчисленного налога, подлежит уплате в срок не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано налоговое уведомление в связи с данным перерасчетом.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам
Умер актер Геннадий Нилов
Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта
Президент Польши признался, что говорит с духом
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию
Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов