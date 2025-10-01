 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Налоги для физических лиц: ваш гид по ключевым вопросам⁠,
0

В ФНС напомнили россиянам о сроках уплаты имущественных налогов

ФНС: россияне должны оплатить налог на имущество не позднее 1 декабря
Сюжет
Налоги для физических лиц: ваш гид по ключевым вопросам

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала рассылать бумажные и электронные уведомления с напоминанием уплаты имущественных налогов для физлиц до 1 декабря текущего года.

Уплачивать налог придется независимо от того, пользуется собственник недвижимостью или нет.

Если не уплатить налог до 1 декабря, то со следующего дня на сумму задолженности будут начисляться пени. Их размер определяется по формуле:  задолженность × количество дней просрочки × 1/300 ставки рефинансирования ЦБ (с середины сентября 2025 года — 17%).

Налог уплачивается за любую недвижимость, находящуюся в собственности, — квартиры, дачи, доли в них, гаражи, недостроенные объекты. Полный перечень объектов налогообложения указан в ст. 401 Налогового кодекса.

Сумма налоговых начислений определяется в зависимости от региона, кадастровой стоимости недвижимости и применяемых льгот. Узнать подробную информацию о ставках для каждого города или поселка можно с помощью специального ресурса ФНС.

Оплатить налог можно:

  • с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин»;
  • в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;
  • в банке;
  • в организациях федеральной почтовой связи;
  • в МФЦ;
  • в кассах местных администраций.

На специальной странице на сайте ФНС есть разъяснения по типовым вопросам: к примеру, как оплатить налог, что делать, если уведомление не получено, и тому подобное.

Налог, исчисленный по результатам перерасчета суммы ранее исчисленного налога, подлежит уплате в срок не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано налоговое уведомление в связи с данным перерасчетом.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
налоги ФНС налог на имущество
Материалы по теме
Минфин предложил налоговые льготы семьям с детьми и участникам операции
Экономика
Россиян в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя
Общество
Набиуллина оценила эффект от повышения налогов на инфляцию и ставку
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Почему в 2026 году можно ждать вала претензий от ФНС к личным фондамПодписка на РБК, 08:05
Минтранс закрыл акваторию бухты во Владивостоке для гражданских судов Общество, 08:03
Разработчики попросили не отменять «антимонопольный иммунитет»Подписка на РБК, 08:00
В ФНС напомнили россиянам о сроках уплаты имущественных налогов Общество, 08:00
На территории НПЗ в Ярославской области произошел пожар Общество, 07:56
Премьер Италии призвала участников флотилии Греты Тунберг остановиться Политика, 07:51
Акции ЮГК резко выросли на новости о возможном покупателе компании Инвестиции, 07:50
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Посольство на Филиппинах заявило, что данных о пострадавших россиянах нет Общество, 07:45
За ночь над российскими регионами сбили 20 беспилотников Политика, 07:41
Польша отвергла предложение Зеленского закрыть Балтийское море Политика, 07:30
В «Дом.РФ» заявили о намерении получить звездный рейтинг после IPO Инвестиции, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:19
Москвичам пообещали первую неделю октября без осадков Общество, 07:15