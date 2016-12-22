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СМИ рассказали о планах террористов отомстить российским ВКС за Сирию
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СМИ рассказали о планах террористов отомстить российским ВКС за Сирию
Общество, 01:56
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СМИ рассказали о планах террористов отомстить российским ВКС за Сирию
Присягнувшие ИГ выходцы из Центральной Азии намеревались устроить атаку с помощью заминированного автомобиля, их целью была одна из российских авиачастей. Автор плана атаки хотел тем самым отомстить за погибшего в Сирии брата
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Выходец из Узбекистана Муродбек Кодиров и его сообщник намеревались отомстить российской армии за участие в сирийском конфликте. Террористы намеревались атаковать одну из российских воинских частей, принимающих участие в военных действиях, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы уголовного дела.

Кодиров стал изначально известен после задержания в 2017 году. Тогда сотрудники ФСБ взяли его вместе с единомышленником — гражданином Таджикистана Д. Т. Шариповым. Согласно первоначальной информации, оба выходца из Центральной Азии намеревались устроить атаку в День Знаний, 1 сентября, в местах массового скопления людей в Москве. Дома у Кодирова при обыске было обнаружено 2 кг самодельной взрывчатки. 31 августа 2017 года ФСБ опубликовала видео, на котором Кодиров и Шарипов дают признательные показания: на нем один из террористов заявляет, что приехал в Россию «чтобы совершить джихад» и говорит о совей верности «Исламскому государству» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка).

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Однако, по данным «Коммерсанта», в материалах уголовного дела, рассмотренного судом, содержалась иная версия событий. Следователи утверждают, что Кодиров намеревался отомстить за своего брата, погибшего в результате удара российской авиации в Сирии. Целью для атаки он избрал одну из воинских частей ВКС России. В августе 2017 года он начал собирать информацию о воинской части — выяснять наилучшие пути подхода, количество охраны, наличие средств защиты. Кодиров и сообщник намеревались прорваться на базу на заминированной машине и совершить самоподрыв. Однако перед тем, как потенциальные смертники смогли совершить атаку, их планы стали известны ФСБ.

Суд уже вынес вердикт по делу Кодирова — ему было назначено 15 лет колонии строгого режима и штраф. После обжалования приговора защитой, Верховный суд отменил наказание в виде штрафа, оставив неизменным срок заключения в колонии.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: ВКС , террористы
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