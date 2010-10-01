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Д.Медведев и Б.Обама договорились о вступлении России в ВТО
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Д.Медведев и Б.Обама договорились о вступлении России в ВТО
Общество, 01 окт 2010, 21:42
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Д.Медведев и Б.Обама договорились о вступлении России в ВТО
Президенты РФ и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в телефонном разговоре подтвердили завершение двусторонних переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщила пресс-секретарь главы российского государства Наталья Тимакова.

Президенты констатировали, что, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на их переговорах в Вашингтоне, двусторонние переговоры о вступлении России в ВТО завершены.

Главы государств также обсудили вопросы синхронной ратификации Договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), ситуацию вокруг Ирана и другие вопросы международной повестки дня.

После телефонного разговора с американским лидером Д.Медведев поручил правительству "технически оформить" достигнутые с США договоренности о вступлении России в ВТО. Как сообщает пресс-служба главы государства, Д.Медведев встретился с первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым. Президент поблагодарил правительство за работу, направленную на завершение двусторонних переговоров.

Кроме того, Д.Медведев поручил активизировать многосторонние переговоры по присоединению России к ВТО, что будет являться завершающим этапом вступления в эту организацию.

Напомним, сегодня о вступлении России в ВТО рассказал на VII ежегодном форуме "Ялтинская европейская стратегия" министр финансов РФ Алексей Кудрин. Глава Минфина добавил, что процедура вступления России в ВТО начнется через 2-4 месяца. Сам процесс займет от 6 месяцев до года.

Россия ведет переговоры о вступлении в ВТО более 15 лет, оставаясь единственной крупнейшей экономикой, не входящей в эту международную организацию. Наиболее трудные переговоры велись с США, Евросоюзом и Китаем. Разногласия с Евросоюзом удалось урегулировать после того, как Россия поддержала Киотский протокол. Самыми сложными были переговоры с США, которые тянулись шесть лет. Основные разногласия касались вопросов финансовых рынков, защиты прав интеллектуальной собственности и поставок в РФ сельскохозяйственной продукции.

Теги: ВТО , Вашингтон , президент России
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