Льва Лещенко срочно прооперировали

На днях известного певца Льва Лещенко прооперировали в одной из московских больниц. Как сообщает Utro.ru, к столичным врачам артисту пришлось обратиться из-за старой травмы.

В прошлом году, накануне новогодних праздников, Лев Валерьянович получил серьезную травму плеча во время игры в баскетбол. По словам директора артиста Олега Дмитриева, сразу после несчастного случая Лещенко перенес сложную операцию в Германии. Рука была в ужасном состоянии, плечо собирали буквально по косточкам, сшивали сухожилия.

Однако, год спустя, старая травма начала беспокоить артиста, и ему снова пришлось лечь под нож, чтобы плечевой сустав продолжал нормально функционировать. Поначалу певец думал, что все пройдет и старался не заострять внимание на своем состоянии. А когда боль стала невыносимой, он все-таки пошел к врачам.

По словам медиков, операция прошла успешно. Через несколько дней Лещенко перестанет чувствовать боль в суставе. Сейчас певец уже выписан из больницы и отдыхает в своем загородном доме.

Напомним, на прошлой неделе был срочно прооперирован участник шоу "Лед и пламень" певец Алексей Воробьев, который сломал руку на тренировке с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. Разогнавшись на катке, молодой певец зацепился зубцами коньков за лед и упал, при этом защитив лицо руками. Как признался сам музыкант, в день участники проекта падают по 50 раз, и сначала он даже не придал этому значения.

Однако о серьезности травмы ему все-таки пришлось подумать, причем во время очередной поддержки с партнершей. Адская боль пронзила руку Алексея, когда он поднял олимпийскую чемпионку на руки. "Миллион иголок проткнули мне руку до самого плеча", - рассказал певец.