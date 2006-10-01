Последователи Г.Грабового требуют его канонизации

Последователи Григория Грабового требуют его канонизации. Соответствующее обращение патриарху Алексию II направили участники проходящей в Новосибирске конференции "Теория и практика воскрешения. Взгляд науки и религии на учение Григория Грабового", сообщает "Эхо Москвы".

Обращение подписали уже около 60 человек, причем среди них не только жители Новосибирска, но также Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и других городов.

Помимо этого, сторонники Г.Грабового также собирают подписи под обращением к генпрокурору России Юрию Чайке. В документе содержится просьба вмешаться в судебный процесс над "целителем".

Напомним, Г.Грабовой обвиняется в мошенничестве, причем свою преступную деятельность, по данным прокуратуры, он начал еще в середине 1990-х годов, когда стал публично обращаться через СМИ к людям, потерявшим близких, с обещанием воскресить умерших.

Пять лет назад была создана юридическая схема получения средств от обманутых граждан. За участие в семинаре Г.Грабовым была установлена плата в размере 2 тыс. руб., а за индивидуальные занятия - 39 тыс. 100 руб. На лекции Г.Грабового приходили от 200 до 300 человек.

В начале сентября Г.Грабовому было предъявлено еще одно обвинение в мошенничестве (ст.159 УК РФ). В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что псевдоцелитель в 2005г. пообещал гражданке Украины воскресить ее сына, умершего в 2001г. За эти услуги женщина заплатила мошеннику 118 тыс. руб.