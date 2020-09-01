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Умер бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов

Олег Миронов
Олег Миронов (Фото: Александра Яковлева / ТАСС)

На 82-м году жизни умер Олег Миронов, шесть лет занимавший пост уполномоченного по правам человека в России. Об этом в Facebook сообщилаомбудсмен Татьяна Москалькова.

«Ушел из жизни Олег Орестович Миронов... Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 год. На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств», — написала она.

Материал дополняется.

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