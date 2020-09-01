Автор хита I Like To Move It умер на 50-м году жизни

Эрик Морилло (Фото: Joe Scarnici / Getty Images)

В США скончался американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант Эрик Морилло, написавший композицию I Like To Move It. Об этом сообщает NBC Miami со ссылкой на полицию.

В правоохранительных органах сообщили, что тело музыканта обнаружили утром 1 сентября в Майами-Бич после того, как на пульт дежурного службы экстренной помощи поступил звонок из его дома.

Полиция не сообщила никаких других подробностей, связанных со смертью Морилло. Там лишь отметили, что на месте происшествия присутствовали детективы, а расследование находится на начальной стадии.

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