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Депардье рассказал о веселье с Путиным и не нашел в нем «чудовища»

После задержания за пьяное вождение в центре Парижа актер Жерар Депардье разразился комплиментами в адрес российского президента Владимира Путина и в очередной раз заявил, что не хочет быть французом
Жерар Депардье
Жерар Депардье (Фото: Thierry Roge / Zuma / ТАСС)

Французский актер Жерар Депардье сообщил, что отказался встречаться с президентом республики Эмманюэлем Макроном, а встречи с российским лидером Владимиром Путиным описал как полные взаимного смеха.

«Я знаю, что журналисты думают, что это чудовище, но я никогда не видел перед собой чудовища. Российский народ очень счастлив. Ладно, нельзя так сказать, но где бы я ни был… Конечно, есть какие-то вещи, которые недопустимы. Но их я не видел», — заявил Депардье в интервью телеканалу Canal+ (цитата по «РИА Новости»).

«[Макрона] я никогда не встречал. Он звонил мне два-три раза, но я сказал: «Нет, я не очень хочу». Это не мой мир. Во Франции я не голосовал, я голосовал в России, в российском посольстве», — рассказал актер.

Он пояснил, что однажды ему «позвонил Путин и сказал: «Жерар, приезжай». «Он послал мне самолет… Он дал мне паспорт», — поделился Депардье.

СМИ сообщили о конфискации скутера у Депардье за пьяную езду
Общество

Актер снова попал в центр внимания прессы, после того как 29 августа парижские полицейские задержали его за езду на скутере в пьяном виде. Полицейские доставили его в участок, поскольку актер грубо нарушил правила движения в центре французской столицы, проехав на красный свет.

Как пишет Le Point, уже в беседе с полицейскими Депардье хвалил Путина и говорил, что больше не хочет быть французом.

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Прокуратура Парижа возобновила расследование в отношении Депардье по обвинению в изнасиловании. Показания против него дала актриса, которая заявила об изнасиловании в ее собственном парижском доме. В 2018 году суд отказался задерживать Депардье, не обнаружив достаточных доказательств его вины.

В январе 2013 года Депардье получил российское гражданство. Он сделал это, после того как власти Франции ввели 75-процентный налог на доходы более €1 млн в год. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном.

В декабре 2018 года Депардье был прописан в Новосибирске. Там же он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Жерар Депардье, Владимир Путин, гражданство
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