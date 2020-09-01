Депардье рассказал о веселье с Путиным и не нашел в нем «чудовища»

После задержания за пьяное вождение в центре Парижа актер Жерар Депардье разразился комплиментами в адрес российского президента Владимира Путина и в очередной раз заявил, что не хочет быть французом

Жерар Депардье (Фото: Thierry Roge / Zuma / ТАСС)

Французский актер Жерар Депардье сообщил, что отказался встречаться с президентом республики Эмманюэлем Макроном, а встречи с российским лидером Владимиром Путиным описал как полные взаимного смеха.

«Я знаю, что журналисты думают, что это чудовище, но я никогда не видел перед собой чудовища. Российский народ очень счастлив. Ладно, нельзя так сказать, но где бы я ни был… Конечно, есть какие-то вещи, которые недопустимы. Но их я не видел», — заявил Депардье в интервью телеканалу Canal+ (цитата по «РИА Новости»).

«[Макрона] я никогда не встречал. Он звонил мне два-три раза, но я сказал: «Нет, я не очень хочу». Это не мой мир. Во Франции я не голосовал, я голосовал в России, в российском посольстве», — рассказал актер.

Он пояснил, что однажды ему «позвонил Путин и сказал: «Жерар, приезжай». «Он послал мне самолет… Он дал мне паспорт», — поделился Депардье.