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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд
При оглашении приговора судья отказался признавать в австралийце Райте легендарного Сатоси Накамото
Крэйг Райт (Фото: BBC News / AP)

Суд в американском штате Флорида признал виновным австралийца Крэйга Райта в том, что он присвоил себе биткоины, которые создал вместе со своим деловым партнером Дэйвом Клейманом, сообщает Bloomberg. В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тысяч единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.

Сам Райт заявлял в ходе судебного заседания, что не может получить доступ к биткоинам, которые вместе с партнером намайнил в 2009-2013 годах.

Судья Брюс Рейнхарт при этом не стал при оглашении приговора обсуждать вопрос, действительно ли Райт и легендарный создатель криптовалюты Сатоси Накамото одно и то же лицо. «Я не уполномочен выяснять, кто такой Накамото и сколько у него было биткоинов», - заявил он в ходе оглашения приговора. При этом Рейнхарт, однако, обвинил Райта во лжи, посчитав, что тот прекрасно знает, куда дел криптовалюту.

Представитель Райта Эд Паунолл заявил, что теперь уже совершенно очевидно, кто создал криптовалюту. «В противном случае у него не было бы столько биткоинов с самого начала», - сказал он.

О том, что именно он создал биткоин, Райт говорилось еще в 2015 году. Однако самому австралийцу не удалось привести доказательства того, что именно он стоял у истоков криптовалюты.

Автор: Артем Филипенок
Теги: биткоин
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