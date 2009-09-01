А.Фурсенко: ЕГЭ дал уникальную базу данных об образовании

Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко рассказал в интервью "Российской газете" о том, какую роль сыграл ЕГЭ. По уверениям министра, ЕГЭ позволил получить "уникальную базу данных системы образования".

Как отметил А.Фурсенко, главное, что предстоит сделать - в полной мере учесть и реализовать тот потенциал, который удалось накопить после первого года проведения ЕГЭ в штатном режиме. Это и данные о качестве подготовки школьников, и уровень квалификации учителей, и анализ коррупционности региональных систем образования.

Министр отметил, что проверка учащихся на соответствие результатам ЕГЭ будет проводиться сугубо по добровольному желанию ректоров вузов. По словам А.Фурсенко, некоторые из них уже выступили с предложениями провести свои собственные акции по проверке знаний.

Также А.Фурсенко сообщил, что в этом году ситуация с готовностью школ к 1 сентября оказалась гораздо лучше, чем в прошлом. "За неделю до учебного года чуть больше 10% школ не были готовы принять учеников. Это меньше, чем 2008 году", - сказал министр.

А.Фурсенко не обошел стороной и вопрос о введении предмета "Духовно-нравственное воспитание". На период эксперимента предмет, по словам министра, будет включен в региональный компонент учебного плана. Нигде вводиться за счет базовой части образовательной программы он не будет. В обязательную программу "Духовно-нравственное воспитание" должно войти через три года.