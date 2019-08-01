ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб.

ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб.

Фонд Навального нашел связь родственников Натальи Сергуниной с гостиницами, бизнес-центрами и другими объектами недвижимости в Москве

Наталья Сергунина (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Родственники заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной через офшорные компании владеют недвижимостью оценочной стоимостью около 6,5 млрд руб., говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Оно опубликовано на сайте Алексея Навального.

ФБК утверждает, что члены семьи Сергуниной связаны с компаниями, которые владеют пятью гостиницами, двумя павильонами на ВДНХ, долей в кинотеатре «Октябрь» и недвижимостью за рубежом. Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб.

РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.

Наталья Сергунина окончила МГУ по специальности «юриспруденция». В 2000–2004 годах работала в Министерстве имущества, а затем в Федеральном агентстве по управлению госимуществом. С 2010 года Сергунина стала заместителем мэра Москвы и главой департамента имущества столичной мэрии. В сентябре 2018 года назначена руководителем аппарата мэра и правительства.