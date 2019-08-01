ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,14 +0,52 EUR Бирж. 70,83 +0,33 Brent 65,19 +0,05% USD Нал. 64,39 63,55 EUR Нал. 71,14 70,24 USD ЦБ 63,83 +0,42 EUR ЦБ 70,47 -0,26 EUR/USD 1,1040 -0,0038 BTC/USD Бирж. 10 068,00 -20,00 IMOEX 2 728,03 -0,42% RTSI 1 340,14 -1,46% DJIA 26 899,91 +0,13% Nasdaq 8 212,19 +0,45%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
General Electric $14 (+33,84%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-3,99%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
General Electric $14 (+33,84%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-3,99%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 63,83 (+0,42) Quote, 12:28
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 70,47 (-0,26) Quote, 12:28
Россия начала выдавать визы учителям Англо-американской школы в Москве Политика, 16:43 Деньги в урне: как стартапы осваивают «мусорный рынок» Pro, 16:40 Российский альпинист погиб в горах Таджикистана Общество, 16:33 Путин поддержал проект Национального космического центра Политика, 16:28 Рогозин сообщил Путину о половинчатой загрузке космических предприятий Политика, 16:14 Что взять в дорогу: гаджеты для комфортной поездки РБК и Philips, 16:14 Суд закрыл автоматы Healthy Food на три месяца после массового отравления Общество, 16:13 Роскомнадзор решил регулировать иностранные СМИ по британским стандартам Технологии и медиа, 16:07 СМИ узнали о переходе чемпиона России в составе ЦСКА Натхо в «Рубин» Спорт, 16:02 Суд арестовал нового подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой Общество, 16:00 «Роскосмос» показал фотографию пожаров в Сибири с орбиты Общество, 16:00 В Перми не нашли нарушений в рекламе «божественной» шаурмы Общество, 15:52 Почему курс Bitcoin может никогда больше не достичь $20 тыс. Крипто, 15:50 Рогозин показал Путину отправляющегося на МКС робота Федора Технологии и медиа, 15:45
Общество ,  
0 
ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб.
Фонд Навального нашел связь родственников Натальи Сергуниной с гостиницами, бизнес-центрами и другими объектами недвижимости в Москве
Наталья Сергунина (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Родственники заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной через офшорные компании владеют недвижимостью оценочной стоимостью около 6,5 млрд руб., говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Оно опубликовано на сайте Алексея Навального.

ФБК утверждает, что члены семьи Сергуниной связаны с компаниями, которые владеют пятью гостиницами, двумя павильонами на ВДНХ, долей в кинотеатре «Октябрь» и недвижимостью за рубежом. Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб.

РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.

Наталья Сергунина окончила МГУ по специальности «юриспруденция». В 2000–2004 годах работала в Министерстве имущества, а затем в Федеральном агентстве по управлению госимуществом. С 2010 года Сергунина стала заместителем мэра Москвы и главой департамента имущества столичной мэрии. В сентябре 2018 года назначена руководителем аппарата мэра и правительства.

Фото: navalny.com

  • ФБК ссылается на данные официального издания мэрии «Московские торги». В 2016 году недвижимость по адресу: Серебрянический переулок, 15 ушла с торгов за 86 млн руб., покупателем выступило ООО «Меркурий». Тогда же эта организация купила лот на Садовой-Самотечной улице и на площади Тверская Застава. Во всех этих зданиях затем открылись гостиницы Custos (подтверждается данными с сайта сети гостиниц. — РБК).
  • Во всех трех случаях стоимость покупки отличалась от минимальной цены на 466 150 руб., утверждает ФБК. В расследовании упоминаются и несколько других сделок с недвижимостью, которая перешла «Меркурию» и в которой открылись отели Custos.
  • «Меркурий» принадлежит кипрской Florestar Management Limited (это подтверждают данные СПАРК. — РБК), которой, говорится в расследовании, владеют два других офшора. Один из них — Upington International Limited.
  • У Сергуниной есть сестра Ирина Сафаниева, она замужем за Лазарем Сафаниевым, партнером инвестфонда Genome Ventures. Как утверждается в расследовании, он также известен под именем Сафаниев Аарон-Элиэзер бен Тельмит (фонд нашел такое имя на фотографиях с мероприятия с участием Сафаниева, также там фигурировала фамилия Аронов). По имени Aharon Eliezer Aronov ФБК нашла бенефициара британской Balkan Consulting Limited, среди акционеров этой компании — Upington International Limited, компания — совладелица Florestar Management Limited, а также Candee Investments.
  • Исходя из того, что Лазарь Сафаниев и Аарон-Элиэзер Аронов — одно лицо, ФБК заключает, что через схему с офшорами недвижимость покупали структуры, связанные с родственниками Сергуниной. «Мы не знаем такого человека вообще, и среди учредителей его также нет», — сказали РБК в «Меркурии» на вопрос о Лазаре Сафаниеве.
  • Еще два здания — бизнес-центр «Бронная Плаза» на Садовом кольце и здание в Замоскворечье — приобрело ООО «Дита Плаза», принадлежащее кипрской Rapria Ltd. Последней также владеет Candee Investments (является совладельцем Balkan Consulting Limited, бенефициаром которой является Сафаниев), говорится в расследовании ФБК.
  • Rapria Ltd принадлежит также ООО «Альфа-Капитал» (не имеет отношения к структуре «Альфа-Групп»), которая владеет долей в кинотеатре «Октябрь».
  • Кроме того, ФБК нашел связь между Ириной Сафаниевой и двумя павильонами на ВДНХ.
Автор: Андрей Гатинский
При участии: Евгения Кузнецова, Дмитрий Алексеев
Теги: мэрия Москвы, Алексей Навальный, Недвижимость
Материалы по теме
Мосгорсуд признал законным арест Навального на 30 суток
Общество
В больнице сообщили о состоянии Навального
Политика
Следователи пришли с обысками в фонд Навального и штаб Яшина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter