СМИ: Полностью обновились только скандальные подразделения МВД

Переаттестация сотрудников МВД РФ официально завершилась сегодня, 1 августа 2011г. В ходе реформы ведомства было уволено около 200 тыс. человек. Как выяснила "РБК daily", полного кадрового оформления министерства достичь не удалось, однако верхушка некоторых структур, ранее упоминаемых в скандальных историях, была заменена.

Как отмечает издание, в ходе переаттестации произошло "обезглавливание" следующих ключевых подразделений МВД, в частности бывшего Следственного комитета при МВД, который превратился в Следственный департамент. Имена руководителей этого ведомства часто упоминались в прессе в связи с нашумевшим делом юриста Сергея Магнитского.

Не перенесли переаттестацию и руководители Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) и управления "К" МВД. Их имена фигурировали в связи с делом Евгения Чичваркина, бывшего совладельца сети салонов сотовой связи "Евросеть". Кроме того, было уволено руководство Департамента экономической безопасности (ДЭБ), чему могли поспособствовать статьи в прессе о крышевании бизнеса, заказных уголовных делах и налоговых махинациях, совершаемых при участии сотрудников этого ведомства. Сменили в МВД и руководителя Организационно-инспекторского департамента МВД.

Напомним, что переаттестацию прошли более 320 генералов МВД, заняв руководящие посты в силовом ведомстве. При этом 21 генерал был уволен из полиции.

Сегодня глава МВД Рашид Нургалиев заявил, что за 2010-2011гг. министерство трудоустроило более 20 тыс. сотрудников, которые не прошли аттестацию на звание полицейских. Министр подчеркнул, что некоторые сотрудники силового ведомства не прошли переаттестацию по причинам, которые их вовсе не дискредитируют, например, по возрасту или по болезни. "Трудоустроить таких офицеров – наш святой долг", - прокомментировал данную ситуацию Р.Нургалиев.