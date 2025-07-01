Британские монархи перестанут использовать королевский поезд
Королевский поезд, на котором передвигались монархи Великобритании, будет выведен из эксплуатации к 2027 году ради сокращения расходов. Король Карл III и другие члены королевской семьи продолжат пользоваться обычными пассажирскими поездами и вертолетами, говорится в сообщении Букингемского дворца.
Железнодорожный состав использовался со времен королевы Виктории — прапрапрабабушки короля Карла III. Она заказала первые вагоны в 1869 году. Сейчас поезд состоит из девяти вагонов, последний из которых был добавлен к составу в 1986 году. За последний год королевский поезд был использован только два раза, а общая стоимость поездок составила 80 тыс. фунтов стерлингов (около 8,5 млн руб.).
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