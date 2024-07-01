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Экс-президент Нефтепромбанка получил четыре года за премии самому себе

«Ъ»: экс-президент Нефтепромбанка получил четыре года за премии самому себе
Бывшего главу Нефтепромбанка Александра Борисова приговорили к четырем годам по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии СК, он выписывал себе премии, в том числе ежедневно, на 215 млн руб. «за активную работу»

Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-президента Нефтепромбанка Александра Борисова к четырем годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, Борисов с 2014 по 2017 год выписал себе премии на 215,5 млн руб. В соответствующих приказах он оставлял фразы «за активную работу», «за достижение особо значимых результатов», «за внесение особого вклада». При этом иногда он премировал себя ежедневно и за одни и те же результаты работы, отмечает «Ъ» со ссылкой на материалы дела.

Также следствие считает, что с 2016 по 2017 год Борисов выписал премии на сумму 22,6 млн руб. управляющей делами Нефтепромбанка, которая на допросе призналась, что возвращала ему полученные средства. По ее словам, он объяснял необходимость в этом интересами финансовой организации и заверял, что деньги возвращаются обратно в кассу.

Акционеры Нефтепромбанка уволили Борисова 3 июля 2017 года, пишет «Ъ». В 2021-м Центробанк отозвал лицензию у этой финансовой организации. Среди причин в том числе называли утрату собственных средств и операции, имевшие признаки вывода активов.

Борисов свою вину не признал. По данным издания, ему и защите трижды удалось вернуть уголовное дело на доследование из-за слабой доказательной базы. По словам его адвоката Дмитрия Кутергина, акционеры Нефтепромбанка ежегодно утверждали премии, поэтому его подзащитный никого не обманывал. Он также указывал на наличие оснований для получения Борисовым вознаграждения, в частности, повышение рейтинга кредитной организации среди российских банков, а также отсутствие компетенции у правоохранителей для оценки справедливости этих эпизодов. Кутергин счел незаконным возбуждение уголовного дела, так как не было соответствующих заявлений владельцев частной компании или решения общего собрания акционеров. Также, отметил адвокат, вмененные Борисову эпизоды не значились среди причин банкротства Нефтепромбанка.

ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка
Финансы
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Самого бывшего президента банка «давно отпустили из-под стражи», пишет «Ъ», на заседание суда он «прибыл своим ходом». 

РБК обратился за комментарием в Пресненский суд Москвы и к адвокату Дмитрию Кутергину.

На момент отзыва лицензии 40% Нефтепромбанка контролировало ООО «Страховая компания «Арсеналъ», 19,9% — ООО «ЕВРОФАКТОР-2000», 18,6% — «ЕВРОПЛАСТ-КАПИТАЛ 2002», 7,8% — ООО «ГЛАВХИМПРОЕКТ». Еще 9,9% принадлежало Светлане Кекух, 3,5% — Сергею Губанову. Банк занимал 201-е место в банковской системе России по объему активов. Кредитная организация была ликвидирована в 2022 году.

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* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Ольга Ваганова
Россия Пресненский суд Москва мошенничество Александр Борисов
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