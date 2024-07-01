Россияне назвали требования к элите и самые быстрые пути в нее попасть

Частью элиты в России делают прежде всего высокий доход, статусная родня и большая власть, считают участники опроса «Платформы». При этом большинство респондентов хотели бы, чтобы элиту отличали большой ум и таланты

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Россияне хотели бы, чтобы путь в элиту страны открывали выдающиеся личные качества, однако в реальной жизни элита формируется, в первую очередь, из тех, кто богат, имеет статусную родню и большую власть. Об этом заявили участники опроса, проведенного социологическими компаниями ЦСП «Платформа» и «ОнИн» (есть у РБК).

«Наблюдается большой разрыв между качествами, которые российское общество хотело бы видеть в элите, и качествами, которые характеризуют верхушку общества. Россияне ожидают от лидеров высоких моральных и интеллектуальных способностей — образ вдохновляющих людей», — говорится в отчете организаторов исследования.

Большинство участников опроса заявило, что элиту должны отличать выдающиеся способности (59%) и высокий уровень интеллекта (57%). Важным фактором респонденты назвали также умение задавать обществу ценности и ориентиры (47%). Меньше всего россияне, как показал опрос, хотят, чтобы элита формировалась просто по наследственному принципу, за счет происхождения из влиятельной семьи (12%), или на основании высокого уровня доходов (16%), большой медийной известности (12%) либо власти (10%). Однако в реальности, полагают участники опроса, элиты в России именно так и создаются. Наиболее важными реальными отличиями элиты респонденты назвали высокий уровень дохода (64%), статусное происхождение (59%), большой объем власти (59%) и медийную известность (49%). Высокий интеллект у современной элиты видят только 8% участников опроса, а выдающиеся способности вообще — 9%.

Как считали Опрос проводился в июне 2024 года в режиме онлайн. В опросе приняли участие 1200 россиян в возрасте 18 лет и старше. При составлении выборки были учтены социально-демографические параметры населения, а также распределение его по населенным пунктам разных типов и федеральным округам. Респонденты могли давать несколько ответов на один вопрос.

«Фактически россияне определяют элиту как людей, обладающих экономическими ресурсами, властью, статусным происхождением и медийностью. Жители Санкт-Петербурга более радикальны в определении текущей элиты — для них это люди с большим объемом власти и минимально отмеченным интеллектом», — говорится в отчете авторов исследования.

Существующую в стране элиту, как показал опрос, большинство населения воспринимает как группу крупных бизнесменов и политиков, сконцентрировавших в своих руках финансовые ресурсы и контроль над государственными институтами. Около 30% респондентов отнесло к элите еще и celebrities — представителей шоу-бизнеса, музыкантов и телеведущих.

«Таким образом, ценностный контур элиты образуют понятия: деньги, власть и слава», — подчеркивается в отчете о результатах опроса.

Наиболее реальный шанс на то, чтобы — если уж не войти в элиту, то хотя бы повысить свой социальный статус — по мнению большей части респондентов, дает получение хорошего образования. На такую возможность указали 40% опрошенных. Однако сильнее всего верят в образование, как в социальный лифт, те, кто уже неплохо образован и состоятелен. Из результатов опроса следует, что в этой категории респондентов доля уверенных в способности образования двигать людей вверх по социальной лестнице достигает 50%. В низкодоходной же группе она почти вдвое ниже — всего 27%.

Социологи отмечают, что обеспеченные респонденты сильнее верят и в другие методы, требующие активных усилий самого человека — смену работы на более перспективную или переезд в большой город. А вот люди с низкими доходами в такие методы не очень верят.

«Низкодоходные группы видят такой шанс в удачных связях, знакомствах, выгодном браке — все это объединяет зависимость от других людей. Даже сама удачливость в заведении «правильных» социальных связей зависит от случая, и остается риск попадания в так называемую «ловушку бедности», когда человек становится заложником структурных условий жизни и не предпринимает попыток изменить уровень своего образования или улучшить профессиональные навыки», — предупреждают организаторы исследования.

Подписание контракта на участие в военной операции или переезд на недавно присоединенные территории участники опроса значимым социальным лифтом не признали. О том, что таким образом в России можно повысить свой социальный статус, заявили 12% респондентов. Наиболее велика доля тех, кто видит перспективы на таком пути, среди образованных людей с доходами выше среднего (20%), тогда как в низкодоходных категориях она падает до 10%. По мнению организаторов опроса, причина в том, что состоятельные люди видят в военной операции возможность для кого-то другого, а малообеспеченные примеряют этот вариант на себя.