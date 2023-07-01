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Умер президент Российского университета транспорта Борис Лёвин

Президент Российского университета транспорта Борис Лёвин умер в возрасте 73 лет
Лёвин умер на 74 году жизни. Причина смерти не уточняется
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ) ) и бывший ректор высшего учебного заведения Борис Лëвин умер на 74 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса, которому подведомственен вуз.

О причинах смерти не сообщается.

Борис Лёвин родился 11 августа 1949 года в городе Железнодорожный Московской области. В 1968 году окончил Московский электротехнический техникум, а в 1973 году — МИИТ по специальности «Автоматика и телемеханика». Позднее при том же вузе окончил аспирантуру.

В 1990 году Лёвин защитил докторскую диссертацию на тему «Непрерывное совершенствование и воспроизводство кадрового потенциала, основного фактора организации устойчивой и безопасной деятельности отрасли». В 1992 году ему присвоили звание профессора.

В марте 1997 года Лёвин занял пост ректора МИИТ. В ноябре 2018 года он покинул свой пост. При этом Лёвин сохранил должность президента университета и остался главой Ассоциации вузов транспорта.

Лёвин - Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Он неоднократно получал премию правительства (в 2003 и 2010 годах) за заслуги в области науки и техники и в сфере образования. Был лауреатом ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена Почета. Имел медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II и другие государственные награды.

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За свою жизнь Лёвин написал более 530 научных трудов, подготовил 21 кандидата наук и 12 докторов наук.

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