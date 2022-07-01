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В фонде опровергли ухудшение здоровья Горбачева

Об ухудшении здоровья Михаила Горбачева сообщал Mash. Представитель Горбачев-фонда опроверг это, но ранее говорил, что у политика проблемы с почками
Михаил Горбачев (слева)
Михаил Горбачев (слева) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Информация об ухудшении здоровья первого президента СССР Михаила Горбачева не соответствует действительности, сообщил агентству «РИА Новости» представитель Горбачев-фонда Владимир Поляков.

«Мы вопросы здоровья Михаила Сергеевича никогда не комментируем. Но в данном случае я могу лишь сказать, что то, что появляется в этих каналах, это неправда», — сказал он.

20 июня Mash без ссылки на источник информации сообщил, что у Горбачева проблемы с почками и ему делают гемодиализ. По утверждению канала, его состояние «периодически ухудшается». В разговоре с телеканалом «360» Поляков говорил, что о проблемах с почками у Горбачева известно давно. «В целом более-менее. Конечно, какие-то возрастные болезни мучают. Болезни-то и не уходят, к сожалению», — говорил он.

Источник ТАСС сообщил, что данные об ухудшении здоровья Горбачева не соответствуют действительности. Собеседник агентства рассказал, что Горбачев с начала пандемии непрерывно находится в Центральной клинической больнице, на этом настояли врачи с учетом возраста политика. «Никакого такого ухудшения в последнее время нет», — сообщил источник.

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Михаил Горбачёв

Михаил Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС. Он занял этот пост в 1985 году, после чего объявил о перестройке — комплексе политических и экономических реформ, нацеленных на демократизацию советского общества. В конце 1980-х он занимал пост председателя президиума Верховного совета СССР, председателя Верховного совета СССР, а в 1990–1991 годах — президента СССР.

Горбачев — лауреат Нобелевской премии мира и учредитель Горбачев-фонда, который занимается исследованием перестройки, а также проблем российской и мировой истории.

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В марте Горбачеву исполнился 91 год.

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Кирилл Соколов
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