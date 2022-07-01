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Общество ,  
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Что изменится в российских законах в июле

Упрощение правил регистрации по месту жительства, новые правила продажи инвестиционных финансовых продуктов через банки. Какие изменения в законодательство вступают в силу 1 июля — в материале РБК
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Социальная сфера

  • Индексация тарифов ЖКХ. В среднем рост произойдет на 4%. Изменения платы граждан пересчитываются для каждого региона отдельно.
  • Упрощается регистрация по месту жительства и пребывания. Оформить ее дистанционно можно через «Госуслуги».
  • Также в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг можно оформить электронные дубликаты бумажных документов.
  • Срок оформления российского паспорта теперь должен составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано заявление по месту жительства или по месту пребывания.
  • Вступает в силу часть новых правил назначения инвалидности. С июля граждане могут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) — очный, при личном присутствии или заочный, когда все необходимые документы поступают из медицинских организаций в бюро медико-социальной экспертизы с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Малый бизнес

  • Вступает в силу закон, упрощающий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в госзакупках. В качестве обеспечения заявки на участие можно будет предоставлять независимую, в том числе банковскую, гарантию. Это позволит предпринимателям использовать гарантии, выданные фондами содействия кредитованию.

Банковская сфера

  • Вступает в силу федеральный закон, который запрещает банкам устанавливать дискриминационные и заградительные тарифы на переводы под предлогом борьбы с отмыванием преступных доходов, а также увеличивать размер комиссий по переводам со счетов граждан и бизнеса в связи с изменением или расторжением договора банковского счета.
  • Банк России вводит новые правила продажи инвестиционных финансовых продуктов через банки. Банки будут обязаны информировать клиентов об особенностях и рисках инвестиционных продуктов, а также о том, что доход по ним не гарантирован и вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов. Правила касаются ценных бумаг, производных финансовых инструментов, полисов страхования жизни с инвестиционной составляющей, индивидуальных пенсионных планов.

Налоговая сфера

  • В Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане стартует эксперимент по внедрению нового специального налогового режима — автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Основные его положения заключаются в том, что расчет налога будет осуществляться на основании данных учета доходов и расходов, производимого налогоплательщиком в личном кабинете при осуществлении расчетов, по которым применяется контрольно-кассовая техника, либо по счетам налогоплательщика, открытым в уполномоченной кредитной организации.
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
законодательство Банк России

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с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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