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Что изменится в российских законах в июле
Упрощение правил регистрации по месту жительства, новые правила продажи инвестиционных финансовых продуктов через банки. Какие изменения в законодательство вступают в силу 1 июля — в материале РБК
Социальная сфера
- Индексация тарифов ЖКХ. В среднем рост произойдет на 4%. Изменения платы граждан пересчитываются для каждого региона отдельно.
- Упрощается регистрация по месту жительства и пребывания. Оформить ее дистанционно можно через «Госуслуги».
- Также в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг можно оформить электронные дубликаты бумажных документов.
- Срок оформления российского паспорта теперь должен составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано заявление по месту жительства или по месту пребывания.
- Вступает в силу часть новых правил назначения инвалидности. С июля граждане могут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) — очный, при личном присутствии или заочный, когда все необходимые документы поступают из медицинских организаций в бюро медико-социальной экспертизы с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.
Малый бизнес
- Вступает в силу закон, упрощающий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в госзакупках. В качестве обеспечения заявки на участие можно будет предоставлять независимую, в том числе банковскую, гарантию. Это позволит предпринимателям использовать гарантии, выданные фондами содействия кредитованию.
Банковская сфера
- Вступает в силу федеральный закон, который запрещает банкам устанавливать дискриминационные и заградительные тарифы на переводы под предлогом борьбы с отмыванием преступных доходов, а также увеличивать размер комиссий по переводам со счетов граждан и бизнеса в связи с изменением или расторжением договора банковского счета.
- Банк России вводит новые правила продажи инвестиционных финансовых продуктов через банки. Банки будут обязаны информировать клиентов об особенностях и рисках инвестиционных продуктов, а также о том, что доход по ним не гарантирован и вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов. Правила касаются ценных бумаг, производных финансовых инструментов, полисов страхования жизни с инвестиционной составляющей, индивидуальных пенсионных планов.
Налоговая сфера
- В Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане стартует эксперимент по внедрению нового специального налогового режима — автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Основные его положения заключаются в том, что расчет налога будет осуществляться на основании данных учета доходов и расходов, производимого налогоплательщиком в личном кабинете при осуществлении расчетов, по которым применяется контрольно-кассовая техника, либо по счетам налогоплательщика, открытым в уполномоченной кредитной организации.