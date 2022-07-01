Россияне назвали самые опасные болезни

В топ-5 самых опасных болезней, по мнению россиян, вошли рак, инсульт, диабет, ВИЧ и инфаркт. Коронавирус назвали опасным 9% опрошенных

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Самыми опасными заболеваниями россияне считают рак, инсульт, диабет и ВИЧ, следует из результатов опроса, который провели страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь».

В исследовании участвовали 1,5 тыс. жителей всех регионов России. Метод проведения опроса, возраст и социальный статус опрошенных не уточнялись.

Рак и другие онкологические заболевания назвали самыми опасными 45% опрошенных, еще 32% упомянули инсульт, 22% — диабет, а 21% — ВИЧ. Также в топ-5 по серьезности россияне включили инфаркт (17%). Коронавирус сочли опасным 9% опрошенных.

Три четверти респондентов (74,6%) считают, что опасные заболевания могут протекать бессимптомно до достижения крайней стадии. Чуть более половины опрошенных (54%) опасаются, что уже чем-то болеют, но в скрытой форме.

Порядка 51,6% россиян боятся, что у них могут найти опасное заболевание, еще 38% опрошенных предпочитают не думать об этом или относятся спокойно.

Две трети участников (61%) полагают, что опасные заболевания можно вылечить. 13,5% из них уточняют, что это возможно только тогда, когда диагноз поставили на ранней стадии течения заболевания.

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Для борьбы с опасными заболеваниями россияне стараются посещать врача при появлении определенных симптомов (22,7%) и сдавать анализы (22%). Не менее популярными методами остаются диспансеризация и ежегодные профилактические осмотры — к ним прибегает каждый пятый опрошенный. Еще 18,5% участников исследования ведут здоровый образ жизни, 14,7% принимают витамины. 13,6% опрошенных отказались от вредных привычек или планируют это сделать.

В начале апреля сервис по подбору вакансий SuperJob провел исследование и выяснил, что коронавируса и наступления его новой волны перестали бояться две трети российских граждан (70%). 26% признались, что разделяют только определенные страхи, связанные с пандемией. Сильно боялись коронавируса только 3% опрошенных.