В Нижневартовске загорелась крыша многоэтажки

Масштабное возгорание кровли жилого дома в Нижневартовске удалось локализовать. СМИ также публикуют видеозапись взрыва, который произошел во время пожара

Фото: n-vartovsk.ru

В одном из жилых домов Нижневартовска загорелась крыша, говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 17:32 по местному времени (15:32 мск), локализовать пожар удалось к 19:15 (17:15 мск). До прибытия пожарных расчетов здание самостоятельно покинули 36 человек.

«Из дома эвакуированы 66 человек. Пострадавших нет. Площадь пожара составляет 840 кв. м. Угрозы строениям, расположенным рядом, нет», — сообщило ведомство позднее.

В школе № 13 Нижневартовска для жителей загоревшегося дома организовали пункт временного размещения.

По данным на сайте городской администрации Нижневартовска, возгорание произошло в жилом доме по адресу ул. Спортивная, 5-А.