В Нижневартовске загорелась крыша многоэтажки

В одном из жилых домов Нижневартовска загорелась крыша, говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 17:32 по местному времени (15:32 мск), локализовать пожар удалось к 19:15 (17:15 мск). До прибытия пожарных расчетов здание самостоятельно покинули 36 человек.
«Из дома эвакуированы 66 человек. Пострадавших нет. Площадь пожара составляет 840 кв. м. Угрозы строениям, расположенным рядом, нет», — сообщило ведомство позднее.
В школе № 13 Нижневартовска для жителей загоревшегося дома организовали пункт временного размещения.
По данным на сайте городской администрации Нижневартовска, возгорание произошло в жилом доме по адресу ул. Спортивная, 5-А.