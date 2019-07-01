Самолет с поврежденным шасси приготовился аварийно сесть в Израиле

В главном аэропорту страны объявлен режим ЧС в ожидании аварийной посадки самолета из Кёльна. По предварительным данным, при взлете в Германии самолет повредил шасси и будет садиться на брюхо

Фото: Carolyn Kaster / AP

В аэропорту Бен-Гурион (Израиль) объявили режим ЧС в ожидании посадки лайнера болгарской компании Electra Airways. По предварительным данным, при взлете в немецком Кельне самолет повредил шасси и, возможно, будет садиться на брюхо, сообщает Jerusalem Post.

По данным издания, на борту самолета находится более 150 человек — пассажиры и члены экипажа.

Издание «Едиот ахронот» сообщает, что, по предварительным данным, у Boeing 737-400 лопнула одна из шин и перед тем, как принять решение о посадке лайнер должен пройти над аэродромом, чтобы дать возможность наблюдателям с земли оценить серьезность повреждений.

В ожидании посадки самолета в аэропорт прибыли машины скорой помощи, пожарных и спасателей.

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