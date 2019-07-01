ФАС отказалась считать стенды IQOS в магазинах рекламой табака

ФАС решила, что стенды IQOS в магазинах не являются рекламой табака, поскольку устройства могут использоваться в медицине. В Минздраве не согласны: электронные сигареты резко увеличили число вовлеченных в табачную зависимость

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба объяснила, почему не считает стенды IQOS в магазинах рекламой табачных изделий. Международная конфедерация обществ потребителей жаловалась в ФАС на размещенную на стендах рекламу «Система нагревания табака без дыма, без пепла, без горения в магазинах». В конфедерации уверены, что это подпадает под запрет рекламы табака согласно закону «О рекламе».

«Это обыкновенный аэрозольный нагреватель, который потенциально может быть использован для других целей, например медицинских», — говорится в ответе заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова на жалобу общества потребителей. Копия письма есть у РБК. В ФАС подтвердили, что это официальная позиция ведомства.

Почему ФАС не считает стенды нарушением

Кашеваров соглашается с авторами жалобы, что «электрическая система нагревания» может ассоциироваться у потребителя с курением табака. Он отмечает, что IQOS используется «как средство доведения до потребителя табачных изделий».

Кроме того, хотя «способ доведения» отличается от традиционного, общий смысл для потребителя остался прежним — курение табачных изделий. Но при этом в ФАС не считают, что стенд со слоганом «Система нагревания табака без дыма, без пепла, без горения» и изображением IQOS нарушает закон «О рекламе».

Кашеваров замечает, что это аэрозольный нагреватель, который потенциально может быть использован для целей, не связанных с курением табака. «В этих случаях действительно можно будет рассматривать электрическую систему нагревания как отдельный товар, используемый в различных целях, в том числе лечебных и профилактических», — указал он. Поэтому на него при определенных условиях могут не распространяться требования и запреты закона «О рекламе», считают в ФАС.