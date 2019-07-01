ФАС отказалась считать стенды IQOS в магазинах рекламой табака

Федеральная антимонопольная служба объяснила, почему не считает стенды IQOS в магазинах рекламой табачных изделий. Международная конфедерация обществ потребителей жаловалась в ФАС на размещенную на стендах рекламу «Система нагревания табака без дыма, без пепла, без горения в магазинах». В конфедерации уверены, что это подпадает под запрет рекламы табака согласно закону «О рекламе».
«Это обыкновенный аэрозольный нагреватель, который потенциально может быть использован для других целей, например медицинских», — говорится в ответе заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова на жалобу общества потребителей. Копия письма есть у РБК. В ФАС подтвердили, что это официальная позиция ведомства.
Почему ФАС не считает стенды нарушением
Кашеваров соглашается с авторами жалобы, что «электрическая система нагревания» может ассоциироваться у потребителя с курением табака. Он отмечает, что IQOS используется «как средство доведения до потребителя табачных изделий».
Кроме того, хотя «способ доведения» отличается от традиционного, общий смысл для потребителя остался прежним — курение табачных изделий. Но при этом в ФАС не считают, что стенд со слоганом «Система нагревания табака без дыма, без пепла, без горения» и изображением IQOS нарушает закон «О рекламе».
Кашеваров замечает, что это аэрозольный нагреватель, который потенциально может быть использован для целей, не связанных с курением табака. «В этих случаях действительно можно будет рассматривать электрическую систему нагревания как отдельный товар, используемый в различных целях, в том числе лечебных и профилактических», — указал он. Поэтому на него при определенных условиях могут не распространяться требования и запреты закона «О рекламе», считают в ФАС.
Кашеваров добавляет, что сама по себе реклама, на которой не изображены картриджи, содержащие никотин, или не идет о них речь, нарушением не является.
Табак или не табак
В Международной конфедерации обществ потребителей остались не удовлетворены ответом ФАС. «В этой рекламе, в самом названии системы, есть слово «табак». «Там написано: «Система нагревания табака», — подчеркнула директор программ Международной конфедерации обществ потребителей Марина Чернова.
В Минздраве, который ранее предлагал приравнять IQOS и его аналоги к сигаретам, сообщили РБК, что у ведомства нет данных, которые бы позволяли утверждать, что IQOS позволяет отказаться от курения. «Более того, электронные сигареты в целом очень резко увеличили число вовлеченных в табачную зависимость, особенно среди молодежи», — уверены в ведомстве. Собеседник РБК в руководстве Минздрава заметил, что ему неизвестны другие способы использования IQOS, кроме как для курения табака. «Это все равно что сказать, что пистолет — не только оружие, но, например, им можно гвозди забивать», — отметил он.
В пресс-службе аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» сообщили, что к ним не поступала жалоба конфедерации.