Туроператоры открыли продажу туров в Турцию

Первые российские туристы могут улететь на отдых по системе «все включено» в Турцию уже в пятницу,1 июля. Туроператоры открыли продажи туров, однако пока чартерных рейсов нет, перелет осуществляется регулярными рейсами

Гостиничные комплексы на побережье Турции (Фото: gsPhoto/Global Look Press)

На сайтах российских туроператоров открылась продажа пакетных туров на курорты Турции. Например, «Тез Тур» предлагает своим клиентам туры в Кемер с вылетом 1 июля 2016 года и во все последующие дни, перелет и шестидневный отдых в трехзвездочном отеле по системе «все включено» обойдутся примерно в $1500 на двоих. «Турция доступна уже сегодня, вылеты пока будут осуществляться на регулярных рейсах, но, конечно, по специальным тарифам. Что касается чартерных перевозок, мы ждем решение Росавиации. Сроки туроператорам пока не озвучены, но мы надеемся, что все будет развиваться быстро», — сообщила «Интерфаксу» PR-директор «Тез Тур» Лариса Аханова.

По ее словам, call-центр компании сейчас принимает множество звонков как от турагентств, так и от простых туристов. При этом первых интересует восстановление чартерных перевозок, а вторых — цены.

«Сейчас цены отели предлагают приемлемые, тур в отель «5 звезд» по системе питания «ультра все включено» будет стоить от 60 тыс. руб. на человека, в скромной «трешке» «все включено» можно поселиться за 16–17 тыс. рублей на человека в неделю», — пояснила Аханова.

На сайте компании «Пегас Туристик» доступны к покупке туры в Турцию с вылетом начиная с 14 июля. Перелет осуществляется на регулярных рейсах авиакомпании Turkish Airlines, самый дешевый тур на девять ночей в трехзвездочном отеле в Кемере с питанием по системе «все включено» обойдется в 81,7 тыс. руб. на двоих.

Туры в Турцию также доступны на сайте и у туроператора Anex Tour. Первая дата вылета у этого туроператора — 13 июля. Как отмечает агентство, минимальная стоимость недельного тура на двоих в отель 3* «все включено» в Кемере составляет 54,7 тыс. руб. На сайте туроператора «Библио Глобус» можно забронировать только проживание.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на продажу туристических путевок в Турцию.

По словам представителя международного туристического мегапоиска momondo Ирины Рябовол, с начала потепления в отношениях между двумя странами россияне стали проявлять больший интерес к авиаперелетам в Турцию. Так, в понедельник, 27 июня (в этот день стало известно о письме с извинениями Реджепа Эрдогана), перелеты в Турцию в Сети стали искать на 59% чаще, а во вторник на 93% чаще, чем в воскресенье.