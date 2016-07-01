Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,58 EUR Нал. 70,42 69,66 USD Бирж. 56,92 +0,26 EUR Бирж. 70,06 +0,31 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9420,00 +170,80 MOEX 2318,34 +0,29% RTS 1283,06 -0,19% Brent 64,81 -1,04% DJIA 25384,49 +0,19% Nasdaq 7592,82 +0,42% FTSE 7210,01 -0,20%
Туроператоры открыли продажу туров в Турцию
Лента новостей
Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США умер экс-глава владеющей сетью OBI компании Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество
Туроператоры открыли продажу туров в Турцию
Возвращение россиян в Турцию, 01 июл 2016, 13:02
0
Туроператоры открыли продажу туров в Турцию
Первые российские туристы могут улететь на отдых по системе «все включено» в Турцию уже в пятницу,1 июля. Туроператоры открыли продажи туров, однако пока чартерных рейсов нет, перелет осуществляется регулярными рейсами
Гостиничные комплексы на побережье Турции (Фото: gsPhoto/Global Look Press)

На сайтах российских туроператоров открылась продажа пакетных туров на курорты Турции. Например, «Тез Тур» предлагает своим клиентам туры в Кемер с вылетом 1 июля 2016 года и во все последующие дни, перелет и шестидневный отдых в трехзвездочном отеле по системе «все включено» обойдутся примерно в $1500 на двоих. «Турция доступна уже сегодня, вылеты пока будут осуществляться на регулярных рейсах, но, конечно, по специальным тарифам. Что касается чартерных перевозок, мы ждем решение Росавиации. Сроки туроператорам пока не озвучены, но мы надеемся, что все будет развиваться быстро», — сообщила «Интерфаксу» PR-директор «Тез Тур» Лариса Аханова.

По ее словам, call-центр компании сейчас принимает множество звонков как от турагентств, так и от простых туристов. При этом первых интересует восстановление чартерных перевозок, а вторых — цены.

«Сейчас цены отели предлагают приемлемые, тур в отель «5 звезд» по системе питания «ультра все включено» будет стоить от 60 тыс. руб. на человека, в скромной «трешке» «все включено» можно поселиться за 16–17 тыс. рублей на человека в неделю», — пояснила Аханова.

На сайте компании «Пегас Туристик» доступны к покупке туры в Турцию с вылетом начиная с 14 июля. Перелет осуществляется на регулярных рейсах авиакомпании Turkish Airlines, самый дешевый тур на девять ночей в трехзвездочном отеле в Кемере с питанием по системе «все включено» обойдется в 81,7 тыс. руб. на двоих.

Туры в Турцию также доступны на сайте и у туроператора Anex Tour. Первая дата вылета у этого туроператора — 13 июля. Как отмечает агентство, минимальная стоимость недельного тура на двоих в отель 3* «все включено» в Кемере составляет 54,7 тыс. руб. На сайте туроператора «Библио Глобус» можно забронировать только проживание.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на продажу туристических путевок в Турцию.

По словам представителя международного туристического мегапоиска momondo Ирины Рябовол, с начала потепления в отношениях между двумя странами россияне стали проявлять больший интерес к авиаперелетам в Турцию. Так, в понедельник, 27 июня (в этот день стало известно о письме с извинениями Реджепа Эрдогана),  перелеты в Турцию в Сети стали искать на 59% чаще, а во вторник на 93% чаще, чем в воскресенье.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Турция , Ультра , PR-директор
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Путин отменил ограничения на продажу туров в Турцию Политика
Туроператоры назвали среднюю стоимость путевки в Турцию Общество
Туроператоры назвали сроки возвращения российских туристов в Турцию Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.