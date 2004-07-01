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Для россиян, больных СПИД, лекарства станут дешевле
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Для россиян, больных СПИД, лекарства станут дешевле
Общество, 01 июл 2004, 18:17
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Для россиян, больных СПИД, лекарства станут дешевле
Министры здравоохранения и социального обеспечения США и РФ договорились о возможности снижения цен на американские лекарства для лечения больных СПИД в РФ.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции по результатам переговоров двух министров в Москве министр здравоохранения и социального развития РФ Михаил Зурабов, цены на лекарства, которые не производятся в России, могут быть снижены американскими поставщиками для лечения больных СПИД.

Так, если сейчас на лечение одного человека в РФ затрачивается от 10 до 14 тыс. долл. в год, то эти расходы могут быть сокращены до 500-1000 долл. на человека в год.

В свою очередь глава Минздрава США и одновременно председатель правления Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией Томми Томпсон заявил, что фонд намерен выделить России грант на борьбу со СПИД в размере 34,6 млн долл.

Между тем, ситуация с темпами распространения ВИЧ-инфекции в России угрожающа.Количество больных СПИД в РФ может возрасти в ближайшие один-два года почти в 5 раз - с 1 тыс. 200 человек до 5 тыс. Такой прогноз представил журналистам в ходе пресс-конференции по итогам совещания министров здравоохранения и социального обеспечения США и РФ министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов. "России потребуется существенное увеличение затрат на лечение больных СПИД и профилактику этого заболевания", - сказал М.Зурабов.

В этой связи, добавил он, Минздрав РФ рассчитывает на помощь американского правительства и возможность сокращения стоимости препаратов для лечения больных СПИД. Так, если сейчас на лечение одного человека в РФ затрачивается от 10 до 14 тыс. долл. в год, то эти расходы могут быть сокращены до 500-1000 долл. на человека в год.

При этом М.Зурабов отметил, что речь не идет об ухудшении качества лечения больных: будут использоваться те же патентованные препараты, применяемые и в развитых странах в полном курсе лечения. Также он подчеркнул, что, несмотря на перспективу помощи американской стороны и Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией, который возглавляет министр здравоохранения США Томми Томпсон, Россия будет реализовывать собственные программы профилактики и борьбы со СПИДом и туберкулезом. При этом объем финансирования обеих этих программ будет в ближайшее время возрастать. М.Зурабов напомнил, что программа по борьбе с туберкулезом включает в себя и объем работы по предотвращению распространения указанных заболеваний в местах лишения свободы.

По данным министра здравоохранения, на сегодня в РФ зарегистрированы 283 тыс. инфицированных ВИЧ-инфекций. При этом он напомнил, что пик заболеваемости пришелся на 2001г., когда были зарегистрированы 87 тыс. носителей вируса. М.Зурабов отметил, что предпринимаемые меры по борьбе с наркоманией и работа с другими "группами риска" позволили снизить число регистрируемых заболеваний до 10 тыс. за 6 месяцев 2004г.

В свою очередь Т.Томпсон сообщил, что ежедневно в мире регистрируется 14 тыс. заражений ВИЧ, умирают 8,5 тыс. человек. Он подчеркнул, что на гранты по борьбе со СПИДом в различных странах Глобальным фондом выделено около 3,5 млрд долл. Из них России уже было выделено 31,6 млн долл. в виде грантов для борьбы с распространением ВИЧ и СПИДа и 6,3 млн долл. - на борьбу с туберкулезом.

Российский и американский министры здравоохранения, помимо вопросов борьбы с распространением ВИЧ/СПИДа и лечения больных этим заболеванием, также обсудили координацию деятельности между странами в борьбе с распространением онкологических заболеваний, разработку вакцин и лекарственных средств в этих направлениях.

Теги: здравоохранение , министр здравоохранения , социальное развитие
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