Синод освободил от должности главу отдела РПЦ по благотворительности

Епископ возглавлял Синодальный отдел по благотворительности на протяжении 14 лет. Ему оставалось полтора года до 75-летия — момента, когда епископы должны писать прошение об уходе на покой. Причину его отстранения в РПЦ не назвали

Епископ Пантелеимон (Фото: Andreyev Vladimir / URA.RU / ТАСС)

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил епископа Пантелеимона (Шатова) от должности руководителя Патриаршей гуманитарной миссии в новых регионах России и Синодального отдела по благотворительности, который он возглавлял 14 лет. Соответствующее решение Синода опубликовано в журнале на сайте РПЦ.

«Преосвященного епископа Верейского Пантелеимона, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, освободить от должности председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и от руководства Патриаршей гуманитарной миссией», — говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности председателя отдела по благотворительности решением Синода назначен протоиерей Михаил Потокин, занимающий должность председателя Отдела социального служения Московской епархии.

Источник ТАСС в РПЦ сообщил, что решение об освобождении от должности епископа Пантелеимона принято в связи с «уже весьма пожилым возрастом владыки и необходимостью ротации кадров». При этом самому епископу оставалось лишь полтора года до 75-летия — момента, когда архиереи должны писать прошение на имя Патриарха Московского и всея Руси об уходе на покой (вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Синодом, многие архиереи еще долго остаются в должности. — РБК).