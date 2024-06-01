 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Синод освободил от должности главу отдела РПЦ по благотворительности

Синод снял епископа Пантелеимона с должности главы отдела по благотворительности
Епископ возглавлял Синодальный отдел по благотворительности на протяжении 14 лет. Ему оставалось полтора года до 75-летия — момента, когда епископы должны писать прошение об уходе на покой. Причину его отстранения в РПЦ не назвали
Епископ&nbsp;Пантелеимон
Епископ Пантелеимон (Фото: Andreyev Vladimir / URA.RU / ТАСС)

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил епископа Пантелеимона (Шатова) от должности руководителя Патриаршей гуманитарной миссии в новых регионах России и Синодального отдела по благотворительности, который он возглавлял 14 лет. Соответствующее решение Синода опубликовано в журнале на сайте РПЦ.

«Преосвященного епископа Верейского Пантелеимона, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, освободить от должности председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и от руководства Патриаршей гуманитарной миссией», — говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности председателя отдела по благотворительности решением Синода назначен протоиерей Михаил Потокин, занимающий должность председателя Отдела социального служения Московской епархии.

Источник ТАСС в РПЦ сообщил, что решение об освобождении от должности епископа Пантелеимона принято в связи с «уже весьма пожилым возрастом владыки и необходимостью ротации кадров». При этом самому епископу оставалось лишь полтора года до 75-летия — момента, когда архиереи должны писать прошение на имя Патриарха Московского и всея Руси об уходе на покой (вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Синодом, многие архиереи еще долго остаются в должности. — РБК).

Епископ Пантелеимон родился в Москве в сентября 1950 года (73 года). В сан диакона рукоположен в 1978 году, а спустя год рукоположен во пресвитера и назначен настоятелем Троицкой церкви в селе Голочелово Московской области.

В 2002 году был назначен председателем Комиссии по церковной социальной деятельности при Епархиальном совете Москвы, а с 2010 года возглавлял Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. В том же году был возведен в сан архимандрита.

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
РПЦ Синод отстранение благотворительность
Материалы по теме
Синод РПЦ счел невозможным служение с болгарскими иерархами из-за Украины
Общество
РПЦ запретила в служении проводившего панихиду по Навальному священника
Общество
РПЦ поддержала белгородскую епархию в споре о молитвах для защиты от атак
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
В Виннице прогремели взрывы Политика, 02:42
«Ъ» узнал о деле против сотрудников «Крокуса» из-за пожарных дверей Общество, 02:28
В МИД Турции заявили о нежелании вступления НАТО в конфликт на Украине Политика, 02:20
Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду Политика, 02:18
Захарова назвала «судебным сафари» идею фонда Клуни по журналистам России Политика, 01:59
Госдеп обозначил позицию по применению Украиной оружия против России Политика, 01:51
Власти Киевской области сообщили о работе ПВО Политика, 01:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Синод освободил от должности главу отдела РПЦ по благотворительности Общество, 01:22
Власти Грузии ввели новое требование для въезда иностранцев Общество, 01:00
Вишневский назвал доводы Минюста по включению его в реестр иноагентов Политика, 00:54
Мишустин утвердил новый состав президиума российского правительства Политика, 00:42
В Белгороде после объявления ракетной опасности прогремели взрывы Политика, 00:34
Песков назвал безумцами команду фонда Джорджа Клуни Политика, 00:31
В Госдуму внесли законопроект о «налоговом кэшбеке» для семей с детьми Экономика, 00:18