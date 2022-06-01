«Современник» опроверг нападение на Ахеджакову во время спектакля

В театре «Современник» опровергли информацию об инциденте на спектакле «Игра в джин» с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой.

«Прежде всего, хотим подчеркнуть, что у Лии Меджидовны нет персональной страницы ни в одной из социальных сетей. Аккаунты, позволяющие себе говорить от ее имени, — это созданные анонимными пользователями фейки. Всю официальную и достоверную информацию о творческой биографии актрисы можно почерпнуть на сайте нашего театра», — сообщается на сайте театра.

Там отметили, что спектакль прошел без происшествий, а «Лия Меджидовна в добром здравии, единственным поводом для беспокойства и огорчения служат интернет-фейки».

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