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Общество ,  
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Умер политический обозреватель Мэлор Стуруа

Во времена СССР Стуруа был корреспондентом газеты «Известия» в США и Великобритании
Мэлор Стуруа
Мэлор Стуруа (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В США умер советский и российский политический обозреватель Мэлор Стуруа. Об этом РБК сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Стуруа было 93 года.

Сын Мэлора Стуруа Андрей Стуруа сообщил РБК, что дата прощания и похорон пока неизвестна, так как журналист скончался в США и тело необходимо доставить в Россию.

«В связи с тем, что он скончался в Миннеаполисе, сейчас будем организовывать его перевозку в Москву. Когда это получится в условиях пандемии, сложно сказать. Только что пытался договориться, чтобы хотя бы прах его организованно перевезти в Москву», — сказал сын журналиста.

Мэлор Стуруа (имя является акронимом из слов Маркс — Энгельс — Ленин — Октябрьская революция) родился в 1928 году, сын главы Верховного совета Грузинской ССР Георгия Стуруа, закончил МГИМО, после чего поступил на работу в «Известия». За годы карьеры успел побывать собственным корреспондентом газеты в США и Великобритании. Он брал интервью в том числе у президента Соединенных Штатов Дуайта Эйзенхауэра.

Помимо журналистских заметок Стуруа также писал очерки о жизни в США, фельетоны. Он автор ряда книг, среди которых «Вид на Вашингтон из отеля Уотергейт», «Время по Гринвичу и по существу».

После распада СССР Стуруа некоторое время был научным сотрудником ряда американских университетов, а позже трудился политическим обозревателем в газете «Московский комсомолец».

Авторы
Артем Филипенок Артем Филипенок, Любовь Порываева Любовь Порываева
журналист
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