Власти предложили наказывать за шлагбаумы и парковку на спецплощадках

В Совете Федерации прошло заседание, на котором было предложено ввести наказание за оставленные личные автомобили на площадках для спецтехники во дворах жилых домов, а также за ограничение доступа специальных транспортных средств (пожарных машин, «скорых» и автомобилей других экстренных оперативных служб) на дворовую территорию.

Заседание провел первый заместитель председателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. Он отметил, что рассматриваемый вопрос крайне важен, так как от его решения часто зависят жизнь и здоровье людей. По его словам, особую остроту эта тема приобретает в городах с большим количеством личного автотранспорта.

Сенатор обратил внимание на то, что решать проблему закрытых шлагбаумов и невозможности въехать спецтранспорту на территорию многоквартирного дома необходимо сразу в нескольких плоскостях. «Требуется обеспечить придомовые территории специальными площадками для спецтранспорта, создать дополнительные парковочные места для граждан в шаговой доступности за приемлемую цену, а также усилить административную ответственность физических и юридических лиц за ограничение свободного доступа спецтранспорта к жилым домам», — говорится в сообщении.

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