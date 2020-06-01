Мишустин заявил об «осторожном оптимизме» по эпидемии коронавируса

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Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется, что дает повод для осторожного оптимизма. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает «РИА Новости».

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в целом по стране остается стабильной. По оценкам экспертов, распространение вируса постепенно идет на спад, цифры дают основания для осторожного оптимизма», — сказал председатель правительства.

Мишустин указал на то, что уже неделю средний прирост заболеваемости по стране не превышает 2,3%, а в некоторых регионах опустился ниже 2%. На фоне этого 19 регионов начали отменять ограничительные меры, еще 25 готовятся к этому.

Вместе с тем, отметил премьер, власти должны быть готовы к любому развитию ситуации. Все средства индивидуальной защиты должны быть доступны населению.

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