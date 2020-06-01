00:06 О японском подходе в борьбе с коронавирусом
04:58 Об эпидемиологической ситуации в Японии
10:14 О рисках второй волны
15:12 О создании лекарства от коронавируса
17:28 Об опасности коронавируса для детей и подростков
19:26 О возможности проведения Олимпийских игр в Японии
21:01 О реакции Китая и ВОЗ на коронавирус
Пандемия коронавируса , 01 июн, 11:45
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Интервью японского эпидемиолога Кэнтаро Ивата. Полное видео«Этот вирус очень хитер, умен и пользуется каждой человеческой ошибкой»
Эпидемиолог, профессор Университета Кобе Кэнтаро Ивата рассказал РБК о японском подходе в борьбе с коронавирусом, рисках второй волны, возможности Токио провести Олимпийские игры и реакции ВОЗ и Китая на коронавирус