Интервью японского эпидемиолога Кэнтаро Ивата. Полное видео

00:06 О японском подходе в борьбе с коронавирусом

04:58 Об эпидемиологической ситуации в Японии

10:14 О рисках второй волны

15:12 О создании лекарства от коронавируса

17:28 Об опасности коронавируса для детей и подростков

19:26 О возможности проведения Олимпийских игр в Японии