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Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков

Шведский экономист, футуролог Кьелл Нордстрем предсказал децентрализацию мегаполисов. Крупнейшие города превратятся в множество «поселков», жители которых объединены общими интересами
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В интервью РБК экономист, бизнес-тренер и футуролог Кьелл Нордстрем поделился мнением, что пандемия не сможет остановить ни один из процессов, которые уже на протяжении 25-30 лет меняют мировую экономику — глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.

«Я сам был удивлен, когда увидел, что люди пытаются справиться с пандемией именно в рамках больших городов. Заметьте, даже сильно пострадавший от пандемии Нью-Йорк жители не покидают. Кажется, наша любовь к городам, привязанность к ним оказались сильнее страха смерти», — отмечает Нордстрем.

Согласно его прогнозам, через несколько десятилетий самые развитые 600 городов будут обеспечивать 80% мировой экономики. При этом сами города — такие, как Москва, Лондон и Шанхай — станут напоминать объединение небольших «поселков».

«Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами — они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью, — считает эксперт. — Например, вокруг университетов возникают поселения единомышленников — людей, которым интересны наука и образование». Прообразами городов будущего Нордстрем считает Кремниевую долину и израильский Реховот. «Например, Реховот — это своего рода университетский поселок внутри большого города. Такие поселки начнут возникать и в других крупных городах: скажем, Шанхай превратится в россыпь примерно из 150 небольших городков», — полагает экономист.

Кьелл Нордстрем широко известен, как автор таких бестселлеров, как «Бизнес в стиле фанк» и «Караоке-капитализм» (обе книги переведены на десятки языков). Был советником и консультантом в правительстве Великобритании, а также во многих корпорациях: Pharmacia, Ericsson, Volvo, Procordia, Gambro и т.п.

Автор: Илья Носырев
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