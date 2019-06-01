При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали 38 человек

При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали 38 человек

По данным спасателей, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, погибших нет

Фото: Равиль Мустафин / ТАСС

Число пострадавших в результате взрывов боеприпасов в цехе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске достигло 38, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Ранее сообщалось о 27 пострадавших.

«Пострадали 38 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии», — сказали в пресс-службе. Состояние 25 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, девять получили легкие ранения.

Взрывы на заводе произошли днем 1 июня. В результате начался пожар, площадь возгорания составила 100 кв. м. Персонал эвакуировали. В связи с произошедшим в Дзержинске и трех ближайших поселках — Пыра, Желнино и Лесной Кордон — ввели режим ЧС, сообщили РБК в пресс-службе правительства Нижегородской области. Власти также заявили, что необходимости в эвакуации жителей города нет.

По предварительным данным, причиной взрывов стало нарушение технологического процесса. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). Следователи также указали, что взрывы имели техногенный характер.