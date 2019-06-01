Число пострадавших в результате взрывов в Дзержинске достигло 19 человек

Число пострадавших в результате взрывов в Дзержинске достигло 19 человек

При взрывах в цехе по производству тротила в Дзержинске пострадали 19 человек, сообщили в Минздраве Нижегородской области

Фото: Роман Владимиров / РИА Новости

Как сообщили РБК в пресс-службе областного правительства, в настоящее время всем пострадавшим в результате серии взрывов сотрудникам «Кристалла» – около 19 человек - оказывается необходимая помощь. На место прибыли и сотрудники службы медицины катастроф.

В основном, речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести», - сообщила и.о. министра здравоохранения региона Елена Саксонова.

По имеющейся информации в результате взрывов, несмотря на разрушение цеха и сильный пожар, никто не погиб. Указывается, что находившихся в здании сотрудников удалось своевременно эвакуировать.

Серия взрывов прогремела в Дзержинске днем в субботу. Как сообщало агентство «РИА Новости», предварительно считается, что причиной инцидента стало нарушение технологического процесса.

По факту случившегося создан оперативный штаб, в который вошел в том числе и вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Краснов.