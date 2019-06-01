Суд вернул в прокуратуру дело о попытке теракта на концерте Киркорова

В Северо-Кавказском военном суде вернули в прокуратуру дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. В нем нашлось немало несоответствий

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Решение о возвращении дела принял судья Алексей Магомадов, который обнаружил нарушение норм уголовно-процессуального кодекса в обвинительном заключении. В частности, осталось не до конца понятным, в чем конкретно обвиняется главный подозреваемый – Хидирнеби Казуев, сообщает газета «Коммерсантъ». Так, сотрудники прокуратуры не уточнили, готовилось ли преступление организованной группой, или речь шла о сговоре.

Адвокаты нашли в деле и другие несоответствия. Так, следователи утверждали, что Казуев и Габибула Халдузов, работавший на махачкалинской стройке, собирались устроить взрыв на концерте Филиппа Киркорова в ресторане «Хазар», но в итоге не смогли попасть на хорошо охраняемую территорию. Адвокаты же указали, что Киркоров с концертом выступал не в ресторане, а на Летней эстраде местной филармонии.

Помимо этого, защитники Казуева уверяли, что показания о намерении совершить теракт он дал под давлением, а на самом деле якобы планировал не взрыв, а покушение на самого Киркорова по заказу Максима Галкина. В этой связи адвокаты просили вызвать в качестве свидетелей и Киркорова, и Галкина, и Аллу Пугачеву. В этом им было отказано: следователи посчитали просьбу защиты попыткой затянуть рассмотрение.

Сам Галкин, комментируя заявления адвокатов Казуева в марте, объяснил их «весенним обострением». Киркоров в свою очередь написал, что придумать такое можно было «под полной синькой».