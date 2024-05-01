 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер записывавший «Аквариум» и «Кино» продюсер Андрей Тропилло

Умер музыкальный продюсер Андрей Тропилло
Тропилло скончался в Финляндии на 74-м году жизни. В 1979 году он основал неофициальную студию «АнТроп», где записывал альбомы «Машины времени», «Аквариума», «Кино», «Алисы», «Зоопарка» и др.
Андрей Тропилло
Андрей Тропилло (Фото: Вадим Жернов / РИА Новости)

Умер музыкальный продюсер Андрей Тропилло, сообщила РБК его дочь Полина Тропилло. Ему было 73 года.

По ее словам, Тропилло скончался в Финляндии, где в последнее время жил.

«Я лично его не видела, потому что он в Финляндии умер. Его нашли мертвым. При каких обстоятельствах [он скончался], точно сказать не могу. Будет заключение. Это произошло 28 апреля», — сказала она.

Как рассказал «Фонтанке» бывший гитарист группы «Пикник» Александр Савельев, в пятницу, 26 апреля, продюсер уехал от коллег домой, после чего связь с ним оборвалась. «Когда приехали к нему домой, обнаружили тело», — рассказал Савельев.

В январе 2022 года Тропилло попал в больницу в Санкт-Петербурге из-за коронавируса, у него обнаружили двустороннюю пневмонию.

Андрей Тропилло родился 21 марта 1951 года в Ленинграде в семье изобретателя радиолокатора Владимира Тропилло. В 1979 году он основал неофициальную студию «АнТроп», где записывал альбомы «Машины времени», «Аквариума», «Кино», «Алисы», «Зоопарка» и др. Тропилло организовывал концерты, иногда выступал и сам как музыкант.

В конце 1980-х продюсер был избран директором ленинградского отделения фирмы «Мелодия», где записывал дебютные альбомы местных рок-музыкантов, после чего вскоре покинул пост.

В 1990-е Тропилло выпускал аудиокассеты, в 1999 году построил завод по производству компакт-дисков.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Елена Чернышова
продюсер «Аквариум» «Машина времени»
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
В Германии сожгли летний домик главы Rheinmetall Политика, 13:52
Капитан «Динамо» перешел в «Спартак» Спорт, 13:35
В Японии произошел пожар в машинном зале АЭС Общество, 13:35
Минобороны сообщило об ударе по штабу оперативного командования ВСУ «Юг» Политика, 13:24
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе. Фотогалерея Политика, 13:22 
Red Bull объявил об уходе создателя лучшего болида «Формулы-1» Спорт, 13:18
Рекордсмен КХЛ объявил о завершении карьеры Спорт, 12:56
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Умер записывавший «Аквариум» и «Кино» продюсер Андрей Тропилло Общество, 12:47
В Забайкалье загорелись дачи. Видео Общество, 12:38
Российский хоккеист возглавил гонку снайперов в плей-офф НХЛ Спорт, 12:32
В парламенте Грузии произошла драка из-за закона об иноагентах Политика, 12:28
Медведев опубликовал советский плакат с Зеленским вместо Гитлера Политика, 12:13
Japan Tobacco объяснила сохранение бизнеса в России Бизнес, 11:45
Путин присвоил пяти россиянам звание Героя труда Политика, 11:42