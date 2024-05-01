Умер записывавший «Аквариум» и «Кино» продюсер Андрей Тропилло

Тропилло скончался в Финляндии на 74-м году жизни. В 1979 году он основал неофициальную студию «АнТроп», где записывал альбомы «Машины времени», «Аквариума», «Кино», «Алисы», «Зоопарка» и др.

Андрей Тропилло (Фото: Вадим Жернов / РИА Новости)

Умер музыкальный продюсер Андрей Тропилло, сообщила РБК его дочь Полина Тропилло. Ему было 73 года.

По ее словам, Тропилло скончался в Финляндии, где в последнее время жил.

«Я лично его не видела, потому что он в Финляндии умер. Его нашли мертвым. При каких обстоятельствах [он скончался], точно сказать не могу. Будет заключение. Это произошло 28 апреля», — сказала она.

Как рассказал «Фонтанке» бывший гитарист группы «Пикник» Александр Савельев, в пятницу, 26 апреля, продюсер уехал от коллег домой, после чего связь с ним оборвалась. «Когда приехали к нему домой, обнаружили тело», — рассказал Савельев.

В январе 2022 года Тропилло попал в больницу в Санкт-Петербурге из-за коронавируса, у него обнаружили двустороннюю пневмонию.

Андрей Тропилло родился 21 марта 1951 года в Ленинграде в семье изобретателя радиолокатора Владимира Тропилло. В 1979 году он основал неофициальную студию «АнТроп», где записывал альбомы «Машины времени», «Аквариума», «Кино», «Алисы», «Зоопарка» и др. Тропилло организовывал концерты, иногда выступал и сам как музыкант.

В конце 1980-х продюсер был избран директором ленинградского отделения фирмы «Мелодия», где записывал дебютные альбомы местных рок-музыкантов, после чего вскоре покинул пост.

В 1990-е Тропилло выпускал аудиокассеты, в 1999 году построил завод по производству компакт-дисков.