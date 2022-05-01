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В Канзасе из-за торнадо без света остались более 15 тыс. человек

Из-за торнадо в городе Андовер штата Канзас (США) без света остались более 15 тыс. человек, разрушены сотни жилых построек, сообщает местный телеканал KSN со ссылкой на заявление властей.

В пожарной службе штата уточнили телеканалу, что погибших из-за стихии нет, в то же время риск возникновения пожаров остается высоким.

Представитель минздрава сообщил KSN, что после торнадо два человека были доставлены в критическом состоянии и сейчас им оказывается необходимая помощь.

Двое детей погибли в результате обрушившегося на Айову торнадо
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В декабре прошлого года по меньшей мере 74 человека погибли в результате торнадо, обрушившихся на юго-восток США. По данным американской Национальной метеорологической службы, не менее 53 торнадо затронули шесть штатов — Кентукки, Миссисипи, Теннесси, Иллинойсе, Арканзасе и Миссури.

12 декабря российский президент Владимир Путин направил президенту США Джо Байдену телеграмму с соболезнованиями. «Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия», — отметил он.

Последствия торнадо в Кентукки. Фоторепортаж
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торнадо Канзас электричество США
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