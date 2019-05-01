Король Таиланда женился на генерале

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,62 +0,17 EUR Бирж. 72,51 +0,43 Brent 72,85 +1,07% USD Нал. 65,30 64,33 EUR Нал. 73,06 71,86 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1220 +0,0043 BTC/USD Бирж. 5 629,60 +31,10 IMOEX 2 559,32 -0,41% RTSI 1 248,39 -0,52% DJIA 26 612,48 +0,07% Nasdaq 8 120,76 +0,31%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
Два хоккеиста «Салавата Юлаева» уедут в НХЛ Спорт, 20:49 Мэй отправила в отставку министра обороны из-за утечки секретных данных Политика, 20:20 Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле Политика, 19:51 Король Таиланда женился на генерале Общество, 19:39 В полиции сообщили о 50 задержанных на демонстрациях в Санкт-Петербурге Общество, 19:18 США провели новое испытание баллистической ракеты Minuteman III Общество, 18:57 Сборная России по хоккею проиграла Швеции на Чешских играх Спорт, 18:51 Путин уволил руководителя московской ГИБДД и главу МВД Ингушетии Политика, 18:27 Путин подписал закон о суверенном Рунете Политика, 18:26 Международное общество банкнот выбрало самую красивую купюру. Фотогалерея Общество, 18:15  Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Спорт, 18:14 В Новосибирске под снегопадом прошла первомайская «Монстрация» Общество, 18:06 Штаб Зеленского заявил о рыночной цене квартиры его жены в Крыму Политика, 17:34 Дениса Лебедева восстановили в статусе чемпиона мира по боксу Спорт, 17:15
Общество ,  
0 
Король Таиланда женился на генерале
Супруга Маха Вачиралонгкорна Сутхида прежде работала командиром охраны его семьи. В 2016 году девушке было присвоено звание генерала. Теперь она стала полноправным членом королевской семьи
Маха Вачиралонгкорн и Сутхида (Фото: Королевский пул / AP)

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил о своем браке с генералом Сутхидой Вачиралонгкорн. Об этом со ссылкой на заявление королевского дворца, которое было опубликовано в правительственной «Королевской газете», сообщает издание Bangkok Post. Супруга монарха, отмечает оно, теперь наречена королевой Сутхидой. Информация об этом датирована 1 мая, замечает Bangkok Post.

Поскольку брак был заключен в соответствии с законом и королевскими традициями, королева Сутхида отныне имеет право на все преимущества, которые даруют королевское звание и статус члена королевской семьи, говорится в заявлении. Остальных деталей о церемонии там не приводится.

Регистрация, поясняет Bangkok Post со ссылкой на дворцовый пул, состоялась днем 1 мая в Тронном зале во дворце Дусит (сегодня он представляет собой комплекс из 13 резиденций, которые превращены в музеи).

Королева Сутхида, поясняет таиландский портал The Nation, родилась 3 июня 1978 года. Прежде она работала стюардессой в авиакомпании Thai Airways. В августе 2014 года она была назначена командиром охраны семьи наследного принца Маха Вачиралонгкорна. Затем девушка стала командиром отдела специальных операций Королевской гвардии. В декабре 2016 года ее повысили до звания генерала.

Маха Вачиралонгкорн родился в июле 1952 года. Престол он занял в октябре 2016 года, став на тот момент старейшим по возрасту принцем, принявшим королевский титул.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Таиланд, король, свадьба
Материалы по теме
В Москве поженились Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов
Общество
Актеры из «Игры престолов» поженились в Шотландии
Общество
Экс-губернатор Никита Белых женился в СИЗО
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter